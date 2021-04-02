تونس تتسلم 98 ألفا و400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني ضمن مبادرة "كوفاكس"

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ووزير الصحة يؤكد أن هذا اللقاح سليم

تسلمت تونس ليلة الخميس شحنة تضم 98 ألفا و400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني المضاد لفيروس كورونا.وأكد وزير الصحة فوزي مهدي في تصريح إعلامي، إثر موكب تسلم هذه الشحنة بمطار تونس قرطاج، أن هذه الدفعة من اللقاح تعد الثانية ضمن مبادرة "كوفاكس" العالمية التي تقودها منظمة الصحة العالمية.وقال فوزي مهدي في تصريح لـ"وات" أن لقاح "أسترازينيكا" البريطاني الذي أثار تخوف بعض المواطنين، هو لقاح سليم وصالح للاستعمال وتم ترخيص استعماله من قبل منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن وزارة الصحة تتفاعل مع كل التطورات العلمية الخاصة بالتلاقيح.وأشار الوزير إلى أنه تم الشروع بداية من يوم الخميس 1 أفريل الجاري في تطعيم المواطنين بلقاح "سينوفاك" الصيني بعد أن تم الانتهاء من استهلاك جرعات "سبوتنيك" و"فايزر"، مبرزا أهمية التسجيل بمنظومة ايفاكس "evax" والتلقيح ضد فيروس "كورونا".وقال أنه على ضوء بعض الإخلالات الحاصلة في عملية الانتفاع بالتلقيح، ستشدد الوزارة في إجراءات التثبت من هوية المنتفعين وذلك من خلال مطالبتهم بوثائق رسمية تثبت إصابته بمرض مزمن أو انتماءهم إلى مهنيي الصحة العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة كوفيد-19.و حضر موكب تسلم هذه الجرعات كل من ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس ايف "سوتيران" وممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة "ماريلانا فيفياني".يذكر ان تونس كانت تسلمت 3 شحنات من لقاحات مضادة لكوفيد- 19، تمثلت أول شحنة في 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك v" الروسي لتتلقى بعدها 93600 جرعة من لقاح "فايزر/بيونتيك" الأمريكي الألماني ضمن مبادرة "كوفاكس" و200 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني في اطار هبة مسندة من جمهورية الصين الشعبية.