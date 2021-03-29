مفتي الجمهورية: "أدعو التونسيين إلى الإقبال على التلاقيح ضد كورونا باعتبار أنه لا حرج من استعمال التطعيم في نهار رمضان"

وات - دعا مفتي الجمهورية، التونسيين، إلى تلقي التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، نظرا لتفشيه، معتبرا أنه "من الواجب الأوكد بالدين، الأخذ بوسائل التوقي والحذر من العدوى، وفق بلاغ نشره اليوم الاثنين، ديوان الإفتاء.
وشدّد المفتي عثمان بطّيخ، أيضا، في بيان على الصفحة الرسمية لديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية، على أن تلقي التطعيم ضد هذا الوباء "هو واجب وطني"، داعيا إلى الإقبال عليه، "حماية للنفس وللغير".
من جهة أخرى قال المفتي إن قيام الفرد بتلقي التطعيم خلال نهار شهر رمضان "لا يجعله مفطرا لأن التلقيح هو دواء وليس بغذاء" معتبرا أنه "لا حرج من استعمال التطعيم في نهار رمضان وهو أمر غير موجب لقضاء اليوم الذي تلقى فيه الفرد التطعيم".
وحسب أحدث تحيين لوزارة الصحة، فقد بلغ عدد المسجلين لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا، إلى حدود أمس الأحد، 744 ألفا و326 شخصا. أما عدد الذين تلقوا التطعيم فبلغ 48 ألفا و653 تونسيا.
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وشدّد المفتي عثمان بطّيخ، أيضا، في بيان على الصفحة الرسمية لديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية، على أن تلقي التطعيم ضد هذا الوباء "هو واجب وطني"، داعيا إلى الإقبال عليه، "حماية للنفس وللغير".
من جهة أخرى قال المفتي إن قيام الفرد بتلقي التطعيم خلال نهار شهر رمضان "لا يجعله مفطرا لأن التلقيح هو دواء وليس بغذاء" معتبرا أنه "لا حرج من استعمال التطعيم في نهار رمضان وهو أمر غير موجب لقضاء اليوم الذي تلقى فيه الفرد التطعيم".
وحسب أحدث تحيين لوزارة الصحة، فقد بلغ عدد المسجلين لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا، إلى حدود أمس الأحد، 744 ألفا و326 شخصا. أما عدد الذين تلقوا التطعيم فبلغ 48 ألفا و653 تونسيا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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