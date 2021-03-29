   Souad Mohamed - أنا هويت  

مفتي الجمهورية: "أدعو التونسيين إلى الإقبال على التلاقيح ضد كورونا باعتبار أنه لا حرج من استعمال التطعيم في نهار رمضان"

Publié le Lundi 29 Mars 2021 - 15:42 قراءة: 0 د, 42 ث
وات - دعا مفتي الجمهورية، التونسيين، إلى تلقي التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، نظرا لتفشيه، معتبرا أنه "من الواجب الأوكد بالدين، الأخذ بوسائل التوقي والحذر من العدوى، وفق بلاغ نشره اليوم الاثنين، ديوان الإفتاء.

وشدّد المفتي عثمان بطّيخ، أيضا، في بيان على الصفحة الرسمية لديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية، على أن تلقي التطعيم ضد هذا الوباء "هو واجب وطني"، داعيا إلى الإقبال عليه، "حماية للنفس وللغير".


من جهة أخرى قال المفتي إن قيام الفرد بتلقي التطعيم خلال نهار شهر رمضان "لا يجعله مفطرا لأن التلقيح هو دواء وليس بغذاء" معتبرا أنه "لا حرج من استعمال التطعيم في نهار رمضان وهو أمر غير موجب لقضاء اليوم الذي تلقى فيه الفرد التطعيم".

وحسب أحدث تحيين لوزارة الصحة، فقد بلغ عدد المسجلين لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا، إلى حدود أمس الأحد، 744 ألفا و326 شخصا. أما عدد الذين تلقوا التطعيم فبلغ 48 ألفا و653 تونسيا.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223225



En continu

Toutes les news

الاثنين 29 مارس 2021 | 16 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:09 18:41 15:56 12:31 06:09 04:42
19°
 21° % 63 :الرطــوبة
تونــس 12°
4.63 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-1220°-1120°-1123°-1126°-13
  • Avoirs en devises
    21659,7

  • (26 mars)
  • Jours d'importation
    155
  •              1 € = 3,27976 DT        1$ =2,78702 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 mars)   369,1 MDT