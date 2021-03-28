الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 28 مارس 2021

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المنستير: 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4412 شخصا تلقوا تلقيحا ضدّه

سليانة: تسجيل حالتي وفاة و31 إصابة جديدة بفيروس كورونا



توزر : 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الحالات النشطة الى 63 حالة

مدنين: كشف اول اصابة بالسلالة البريطانية من كورونا بعد ان تماثلت للشفاء

الكاف: تسجيل حالتي وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

ارتفع مجموع إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الفترة مارس 2020-27 مارس 2021 بولاية المنستير، إلى 15 ألفا و177 إصابة، منها 36 إصابة جديدة، و36 حالة تعاف جديدة، حسب آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير محيّنة السبت 27 مارس الجاري على الساعة الخامسة مساء.وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات، إلى 16 إصابة بالمنستير، و6 إصابات بالساحلين، و4 إصابات بالمكنين، وإصابتين بكل من طبلبة وقصيبة المديوني وبنبلة، وإصابة واحدة بكل من الوردانين وجمال وصيادة لمطة بوحجر. ولم تسجل حالات وفاة جديدة ليظل مجموع الوفيات 411 وفاة.وتطور بالجهة إلى غاية 27 مارس الجاري عدد الحالات التي مازالت حاملة لفيروس كورونا المستجد إلى 514 حالة، منها 40 مقيمة بمستشفيات ومصحات الجهة، من بينها 22 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير. وتبلغ إلى غاية 27 مارس الجاري نسبة إشغال 163 من أسرة "الكوفيد" بالجهة الصحية المنستير، 24 فاصل 5 في المائة.وشهدت الجهة ارتفاعا في مجموع اختبارات تقصي فيروس كورونا المستجد خلال الفترة مارس 2020-27 مارس 2021 بمجموع 61 ألفا و197 اختبارا، منها نسبة 25 فاصل 8 في المائة إيجابية.وسجل المركز الجهوي بالمنستير عدد 1 للتلقيح ضدّ فيروس كورونا مجموع 4412 شخصا تلقوا تلقيحا ضدّ كورونا خلال الفترة 13-27 مارس الجاري، من بينهم 644 شخصا تلقي التلقيح أمس السبت.سجلت ولاية سليانة، أول أمس الجمعة، حالتي وفاة و31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 3295 حالة مؤكدة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة بسليانة.وأفاد مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة، عماد الصغير، مراسلة "وات" اليوم الأحد، بالإصابات الجديدة تتوزع إلى 15 إصابة بسيدي بورويس و8 بالروحية و5 بمكثر وإصابة واحدة بكل من برقو والكريب وقعفور.وأضاف المتحدث ذاته أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 225 حالة، لافتا إلى أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 16 حالة، من بينها 4 بالانعاش، و21 بالمستشفيات المحلية.يذكر أن عدد الوفيات بلغ منذ بداية الجائحة إلى غاية أول أمس الجمعة 139 حالة.سجّلت ولاية توزر 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد ورود نتائج 72 تحليلا مخبريا على مصالح الإدارة الجهوية للصحة مساء السبت وفق ما أفاد به اليوم (وات) رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.ولتطويق انتشار الوباء مجدّدا سيتمّ وفق ذات المصدر بداية من يوم غد الاثنين حصر العدوى لدى الوسط العائلي والمخالطين للمصابين برفع عيّنات لهم، مضيفا أن حالات الإصابة ارتفعت الى 6080 إصابة منذ بداية انتشار الجائحة من ضمنها 5914 حالة تعاف من الفيروس ما يعني ارتفاع الحالات النشطة الحاملة للفيروس الى 63 حالة فيالفترة الحالية.وارتفعت بالتوازي مع ذلك حالات التعهّد بالمصابين في المستشفيات حيث وقع إيواء مصاب في قسم الإنعاش الطبي وخمسة آخرين موزّعين على أقسم كوفيد 19 بمستشفياتتوزر ونفطة ودقاش فيما تواصلت حملات التلقيح بنسق طيّب وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد كوفيد 19 الى 345 الى غاية أمس السبت.سجلت ولاية مدنين اول اصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا لحالة مكتشفة ضمن اصابات مجمعة وتماثل صاحبها للشفاء.وأفاد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية بمدنين زيد العنز ان هذه الحالة تم كشفها ضمن نتائج تحليل 54 عينة وردت بعضها سلبية واخرى لم تجهز بعد،ورفعت في اطار التقصي للتثبت منها وشملت اشخاصا من ليبيا ومن بلدان اوروبية وحالات اصابات مجمعة وحالات عودة للاصابة.ونبه زيد الى ان وجود هذه السلاسة يحتم مزيد الالتزام باحترام شروط التوقي والاقبال على التلقيح كسبيل امام خطورة العدوى من فيروس كورونا ومن هذه السلالة التي اصبح وجودها لا يرتبط اساسا بالسفر او بحالات وافدة وفق تقديره.ويتواصل الوضع الوبائي بولاية مدنين دقيقا في ظل ارتفاع عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا حيث سجلت الجهة خلال 24 ساعة الماضية 79 اصابة محلية جديدة دون ان تسجل حالات وفايات بهذا الفيروس ليستقر عدد الوفايات في 397 ويرتفع العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 9529 اصابة.وتوزعت هذه الاصابات بين 19 اصابة بمدنين الجنوبية و18 بميدون و14 بجرجيس و13 بسيدي مخلوف و9 بحومة السوق و3 ببن قردان واصابتين اثنتين بمدنين الشمالية واصابة واحدة باجيم في حين ارتفع عدد حالات الشفاء الى 8591 حالة بتسجيل 35 حالة شفاء جديدة منها 7 حالات شفاء بمدنين الشمالية و 6 بكل من مدنين الجنوبية وبن قردان و3 بكل من سيدي مخلوف وميدون وحومة السوق واجيم وحالتي شفاء بكل من بني خداش وجرجيس.وفي متابعة لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا فقد وصل عدد الجرعات التي قدمها مركزا التلقيح الجهوييان بكل من جربة ومدنين الى 2058 جرعة منها 139 جرعة يوم امس الا ان هذه الحملة لا تزال متعثرة بسبب اشكاليات فنية مرتبطة بمنظومة الاعلامية وبمحدودية الجرعات التي لا تتناسب في عددها وعدد الارساليات التي توجه الى المسجلين المعنيين بالتلقيح لتكون احيانا اقل من عدد المدعوين او احيانا تفوق الارساليات حجم مخزون الجرعات المتوفرة لتنفذ ما يفرض على المركز تعليق نشاطه وعدم قبول الاشخاص للتطعيم.وقد تكررت مثل هذه العملية واخرها يوم امس بالمركز الجهوي للتلقيح بجربة الذي لم يسد خدمات التلقيح منذ منتصف النهار بسبب نفاذ مخزونه من الجرعات ولا زال ينتظر الى اليوم وصول كمية من اللقاح لمواصلة العمل في حين بقي بالمركز الجهوي بمدنين بعض الجرعات ولم يتلق مسجلون ارسالياتهم للتوجه الى مركز مدنين.سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا في الجهة، حالتي وفاة و42 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس الكورونا المستجد، وذلك بعد الكشف عن نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 93 عينة تم رفعها بتاريخ 25 مارس الجاري.وبذلك، يرتفع عدد الوفيات بالجهة، إلى 180 شخصا، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 5376 حالة، مقابل تعافي 5182 شخصا من المرض.وأظهرت التحاليل المخبرية ارتفاعا جديدا في عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي ليصل إلى 194 حالة، وهو ما يؤشر لعودة انتشار الوباء بالجهة، التي عرفت قبل أسبوعين تراجعا ملحوظاً في هذا العدد.وفي المقابل، استقر عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 23 شخصا، خمسة منهم في أقسام الإنعاش.