التوقيع على اتفاقية لمقاومة الإدمان وآليات التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر

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تم التوقيع على اتفاقية نموذحية، بين المرصد الوطني للشباب وجمعية طب الإدمان وذلك من اجل تعزيز التعاون لمقاومة ظاهرة الإدمان ومعالجتها من خلال برامج عمل مدروسةوتولى التوقيع على الاتفاقية فؤاد العوني المدير العام للمرصد الوطني للشباب ونبيل بن صالح رئيس الجمعية التونسية لطب الإدمانوأكد مدير عام المرصد الوطني للشباب على أهمية تشبيك العمل مع الجمعيات والمنظمات ذات الاهتمام بالشأن الشبابي من أجل الاستفادة من الامكانيات الموضوعة من طرف وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني على ذمة المؤسسة مع الاستفادة أيضا من الدراسات والبحوث التي أنجزها المرصد ومنها دراسة نموذجية حول الشباب والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.ومن خلال هذه الاتفاقية سيتمكن شباب المرصد مع أطباء الاختصاص في الجمعية التونسية لطب الإدمان من تاطير الشباب والقرب من شواغل الشباب المدمن في الفضاءات والأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية واقتراح بديل ثقافي ورياضي يقي الشريحة العمرية المهددة ويساعدها على الاقلاع عن تناول المخدرات.كماستمكن هذه الاتفاقية من إعداد دراسات وسبر آراء للشباب المدمن وفي مراكز العلاج والإدمان مثل مركز جبل الوسط، مع بعث مجموعات بحث حول الظاهرة مفتوحة للطلبة والحامعيين في اختصاصات اجتماعية وطبية ونفسية.