الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 27 مارس 2021

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توزر: 337 شخصا قاموا بالتطعيم ضد "كوفيد 19" وتصاعد وتيرة الإصابات بالفيروس مجددا

الكاف: تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" دون تسجيل أية حالة وفاة

بن عروس: 605 اشخاص تلقوا التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالمركز الجهوي للتلقيح

مدنين: تسجيل 4 وفايات من بينهم حالتي وفاة دون سن الخمسين و89 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

تلقى 337 شخصا التطعيم ضد "كوفيد 19" في المركز الجهوي للتلقيح بتوزر منذ بداية حملة التلقيح والى صبيحة اليوم السبت، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني ل(وات)واعتبر براني أن "الاقبال على حملة التلقيح يعتبر طيبا حتى الآن"، وأشار في سياق متابعة الوضع الوبائي في الجهة الى عودة تصاعد حالات الإصابة بالفيروس مجددا بعد العطلة المدرسية، حيث أعلنت الإدارة الجهوية للصحة عن تسجيل 21 إصابة جديدة من جملة 88 نتيجة تحليل مخبري ليرتفع اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة الى 6056 إصابة، وارتفاع الحالات النشيطة الى 44 حالة بعدما نزلت الى حدود 03 حالات فقط منذ أكثر من أسبوع، مع ارتفاع في حالات الشفاء الى 5996 متعاف.وبين بخصوص حالات التعهد بالمصابين في المستشفيات "خلو قسم الإنعاش الطبي من أي مريض" مقابل إيواء حالة في قسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بتوزر وحالة أخرى في نفس القسم بمستشفى نفطة وحالتين في المستشفى المحلي بدقاش.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم السبت في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" عن تسجيل 38 إصابة مؤكدة بالفيروس، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 104 عينات رفعت بتاريخ 24 مارس الجاري، ليرتفع بذلك عدد الاصابات الجملية بالجهة الى 5334 حالة، مقابل استقرار عدد الوفيات في حدود 177 شخصاوجاء في التحيين ذاته أن عدد حالات التعافي ارتفعت بدورها إلى 5174 حالة مقابل انخفاض في عدد الإقامات بالمستشفيات إلى حدود 22 شخصا منهم خمسة في اقسام الانعاش، بينما ارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 160 حالة وذلك تبعا لارتفاع عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس بالجهة خلال ال10 ايام الاخيرةمرتتواصل بالمركز الجهوي للتلقيح بدار الشباب المغاربية ببن عروس، عمليات التلقيح ضد فيروس "كورونا" بنسق مرتفع حيث تم تسجيل تلقي 605 اشخاص لجرعات التلقيح خلال ال24 ساعة المنقضية، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالجهة فتحي اللطيف (وات).وشهد المركز خلال الأيام القليلة الماضية، نسقا تصاعديا في إقبال المسجلين الذين تمت دعوتهم عبر الإرساليات القصيرة لتلقي اللقاح ، في الوقت الذي شرع فيه القائمون على برنامج "عزيمة" بالجهة اليوم في حملة تحسيسية وتوعوية بأحد الفضاءات التجارية الكبرى، تستهدف جميع الفئات من اجل حثهم على التسجيل بمنظومة " فاكس" لتلقي التلقيح، ومزيد توعيتهم بضرورة مواصلة تطبيق الاجراءات الصحية المعمول بها وتقديم بعض وسائل الوقاية للزائرين.من جهة اخرى، وفي اطار متابعتها للوضع الوبائي بالجهة، سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس "كورونا" والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، خلال اجتماعها الدوري مساء امس الجمعة، 23 إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 96 اختبار فحص جديد ليصبح العدد الجملي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة على مستوى الجهة في حدود 10162كما ارتفع عدد الحالات المتعافية الى 9532 حالة شفاء، بعد تسجيل 23 حالة متعافية جديدة مقابل تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة الى 392 حالة وفاة.سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية، 4 وفايات من بينهم شخصان دون سن الخمسين، و89 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد تطور بهم العدد الجملي للوفايات الى 397 حالة وفاة والاصابات الجملية منذ ظهور الوباء الى 9497 اصابة في ارتفاع هام للاصابات يعود الى "ارتفاع العينات التي بلغت 748 عينة والى حالة التسيب والتراخي في الالتزام بشروط التوقي من الفيروس"، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنزوتوقع العنز في تصريح ل(وات) تواصل مثل هذه الوضعية الوبائية للاسابيع المقبلة مع تنامي التجمعات والمناسبات في العطلة المدرسية الماضية.وتواصل انتشار الفيروس بحدة في معتمدية مدنين الجنوبية التى سجلت 26 اصابة جديدة، ومعتمديات اخرى اصبح الفيروس نشطا بها ومنها حومة السوق ب16 اصابة، وميدون ب15 اصابة، وجرجيس ب14 اصابة، وبن قردان ب8 اصابات، وسيدي مخلوف ب7 اصابات، فيما تراجع عدد الاصابات بمدنين الشمالية الى 3 اصابات ولم تسجل معتمديتي اجيم وبني خداش اية اصابة.وارتفع العدد الجملي لحالات الشفاء الى 8556 حالة شفاء بتسجيل 28 حالة شفاء جديدة منها 10 حالات بحومة السوق، و6 حالات بكل من ميدون وبن قردان و3 حالات بكل من مدنين الشمالية وجرجيس.وفي متابعة لسير حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" فقد وصل عدد الاشخاص الذين تم تطعيمهم بالجهة من مهنيي الصحة وكبار السن الى 1919 شخصا اثر تطعيم 348 شخصا يوم امس الجمعة توزعوا بين 138 جرعة بالمركز الجهوي للتلقيح بمدنين و210 جرعات بالمركز الجهوي بجربة حومة السوق الذي يحافظ على المرتبة الوطنية الاولى في نسبة التلقيح.