سوسة : الإطاحة بعنصر تكفيري بعد رصده في تواصل مع عناصر إرهابية في الخارج

وات -

تمكنت فجر اليوم الأربعاء إحدى وحدات الحرس الوطني بسوسة من إلقاء القبض على "عنصر تكفيري متشدّد " يبلغ من العمر 34 سنة وأصيل احدى ولايات الوسط الغربي وذلك بعد ان تم رصده وهو يتواصل مع العناصر الإرهابية خارج الوطن ويقوم بنشر اناشيد جهادية تحرض على الفوضى والكراهيةوأوضح مصدر أمني مسؤول من الحرس الوطني في سوسة في تصريح لــ(وات) ان النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهذا العنصر التكفيري ومباشرة قضية عدلية موضوعها الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي.