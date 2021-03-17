سوسة : الإطاحة بعنصر تكفيري بعد رصده في تواصل مع عناصر إرهابية في الخارج

وات - تمكنت فجر اليوم الأربعاء إحدى وحدات الحرس الوطني بسوسة من إلقاء القبض على "عنصر تكفيري متشدّد " يبلغ من العمر 34 سنة وأصيل احدى ولايات الوسط الغربي وذلك بعد ان تم رصده وهو يتواصل مع العناصر الإرهابية خارج الوطن ويقوم بنشر اناشيد جهادية تحرض على الفوضى والكراهية
وأوضح مصدر أمني مسؤول من الحرس الوطني في سوسة في تصريح لــ(وات) ان النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهذا العنصر التكفيري ومباشرة قضية عدلية موضوعها الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي.
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وأوضح مصدر أمني مسؤول من الحرس الوطني في سوسة في تصريح لــ(وات) ان النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهذا العنصر التكفيري ومباشرة قضية عدلية موضوعها الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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