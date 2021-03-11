بنزرت: استرجاع عقارين من أملاك الدولة يمسحان 10 الاف متر مربع بجرزونة وتوظيفهما لانجاز مدرسة ابتدائية ودار ثقافة

وات -

تم اليوم الخميس، استرجاع عقارين من أملاك الدولة بمنطقة جرزونة من ولاية بنزرت يمسحان 10 الاف متر مربع، وفق ما افاد به المدير الجهوي لاملاك الدولة لزهر العبيدي (وات).وأوضح العبيدي ان مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية، تولت بالتنسيق مع بقية الهياكل المعنية، تنفيذ قراري اخلاء واسترجاع العقارين دون إشكاليات تذكر، وأكد ان مصالح أملاك الدولة، وفي اطار اعمال "اللجنة الجهوية لاسترجاع أملاك الدولة المستولى عليها" ستواصل العمل على توظيف اراضي الدولة لفائدة الصالح العاموبين ان العقار الأول يمسح 2500 متر مربع وسيتم إعادة توظيفه لانجاز دار ثقافة هي الأولى من نوعها بالمنطقة، بينما يمسح العقار الثاني 7500 متر مربع وسيتم إعادة توظيفه لتدعيم المنصة اللوجستية التعليمية بمعتمدية جرزونة من خلال انجاز مشروع مدرسة ابتدائية بالمنطقة.يشار الى ان عملية استرجاع العقارين بمنطقة جرزونة تمت باشراف معتمد المنطقة محمد بوزيد وحضور المدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية وعمدة المكان والمصالح الأمنية.