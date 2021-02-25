الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 25 فيفري 2021

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بنزرت: تراجع مؤشر الإنذار العام للاصابات بفيروس "كرورنا" من "مرتفع" الى "متوسط"

نابل: تسجيل حالة وفاة و38 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

مدنين: تسجيل حالة وفاة و48 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

بنزرت، 25 فيفري (وات/مكتب بنزرت) - أفاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني، بان مؤشر الإنذار العام للاصابات بفيروس "كرورنا" بالجهة تراجع من "مرتفع" الى "متوسط".واشار السعيداني ل(وات) الى ان 04 مناطق فقط لايزال مؤشر الإنذار بها يتميز ب"الارتفاع" وهي بنزرت الشمالية ومنزل بورقيبة وغار الملح وراس الجبل، وذلك من مجموع 14 منطقة.ولاحظ انه تم تسجيل، حالة وفاة و18 إصابة جديدة بالفيروس، امس الاربعاء، بينما بلغ عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسبوع المنقضي 139 إصابة، و11 حالة وفاة، معدل أعمارهم 68 سنة، ودعا الى ضرورة تعزيز المكاسب الصحية المحققة من خلال الالتزام بالبروتوكولات الصحية ومواصلة تكثيف عمليات التقصي الفيروسي الميداني.يشار الى ان عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بالجهة بلغ منذ اندلاع الازمة الصحية العالمية، 6675 إصابة، شفي منهم 5744 شخصا وتوفي 358 شخصا، وفق ذات المصدر.أسفرت التحاليل المخبرية الاخيرة للتقصي حول فيروس "كورونا" المستجد والبالغ عددها 154 تحليلا، عن تسجيل 38 إصابة محلية جديدة، ليبلغ مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 15770 حالة، وفق ما ورد بالتحيين الدوري للإدارة الجهوية للصحة في علاقة بانتشار الفيروس.وتفيد المعطيات ذاتها، بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة تعود لامرأة تبلغ من العمر 56 سنة أصيلة معتمدية بوعرقوب، ليبلغ العدد الجملي للوفيات جراء الاصابة بالفيروس 471 حالة.في المقابل، تم خلال ال24 ساعة الاخيرة، رفع العزل الصحي عن 30 حالة ليرتفع مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى إلى 14665 حالة، في حين بلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة 50 حالة.تراجعت الوفايات المسجلة يوميا بفيروس "كورونا" بولاية مدنين الى حالة وفاة واحدة يوم امس الاربعاء، مقابل 5 وفايات كمعدل يومي طيلة الايام الماضية، فيما لا تزال الجهة تسجل اصابات جديدة بفيروس "كورونا" في كل معتمدياتها باعداد متفاوتة لتبلغ الاصابات خلال ال24 ساعة الاخيرة 48 اصابة محلية، ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 8309 اصابات، وبلغ عدد الوفايات 338 حالة وفاة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.ووصف العنز في تصريح ل(وات) الوضع الوبائي بانه "لا يزال حرجا، ويتطلب الحذر والانتباه واحترام كل شروط الوقاية"، مشيرا الى ان الفيروس نشط في مختلف المعتمديات التي، وان شهد البعض منها انفراجا احيانا مقارنة بالايام الماضية، الا انه يبقى نسبيا، خاصة وان هذا التراجع يقابله تراجع في عدد العينات التي ترفع للتحليل والتى بلغ عددها يوم امس 391 عينة مقابل ما بين 1400 و1600 عينة كانت ترفع في اليوم الواحد، وذلك بسبب نقص معدات رفع العيناتوتوزعت الاصابات الجديدة بين 11 اصابة بمدنين الجنوبية، و8 اصابات بكل من مدنين الشمالية وحومة السوق، و5 اصابات بكل من بن قردان وجرجيس، و4 اصابات بكل من اجيم وسيدي مخلوف، واصابتين اثنين بميدون، واصابة واحدة ببني خداش.وارتفعت في المقابل حالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 7208 حالات بتسجيل 47 حالة شفاء جديدة توزعت جغرافيا بين 13 حالة شفاء بحومة السوق، و10 حالات بميدون، و8 حالات ببن قردان، و5 حالات بمدنين الشمالية، و4 حالات باجيم، و3 حالات بجرجيس، وحالتي شفاء بسيدي مخلوف وحالة شفاء واحدة بكل من مدنين الجنوبية وبني خداش .