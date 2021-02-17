جلسة عمل حول دعم المنشآت الترفيهية والشبابية الرياضية بحي التضامن

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تقرر تهيئة المنتزه البلدي بحي التضامن ليكون فضاءً ترفيهيا رياضيا عائليا مفتوحا بما في ذلك إحداث ملعبي أحياء وتوفير اعتمادات إضافية لإستكمال أشغال تهيئة القاعة متعدّدة الإختصاصات 2 مارس وذلك خلال جلسة عمل بعد ظهر امس بمقر وزارة الشباب و الرياضة و الادماج المهني حضرتها سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني ورئيس بلدية حي التضامن رضا الشيحي .وتم خلال الجلسة بحث وضعية عدد من المنشآت الرياضية بالمنطقة كما تمّ الإتفاق على بناء سور خارجي يفصل بين قاعة الرياضات الفردية 18 جانفي وملعب الحي المجاور لمزيد تأمينها.وستتكفل البلدية بتعشيب ملعب 2 مارس اصطناعيا وهو الآن في مرحلة إعلان طلب العروض.