الرابطة 2- نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية

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فيما يلي نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية للمجموعتين الاولة والثانية ضمن المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:السبت 30 جانفيالمجموعة الاولىجمعية جربة - اولمبيك مدنين 0-1جندوبة الرياضية - النادي القربي 1 - 1نادي حمام الانف - مستقبل السبيخة 2 - 1المجموعة الثانيةقوافل قفصة - هلال مساكن 2 - 1الملعب القابسي - الملعب الصفاقسي 1- 0مستقبل وادي الليل - كوكب منزل نور 4 - 0الاحد 31 جانفي 2021المجموعة الثالثةنادي منزل بوزلفة - القلعة الرياضية احمد الذواديامل جربة - سكك الحديد الصفاقسي مجدي بلاغةمستقبل قابس - سبورتينغ بن عروس اشرف الحركاتيالمجموعة الرابعةالنجم الرادسي - الترجي الجرجيسي وليد البنانيمستقبل المحمدية - امل حمام سوسة بلال الرزقياولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل القصرين كريم الخميري