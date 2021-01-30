الرابطة 2- نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية

وات - فيما يلي نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية للمجموعتين الاولة والثانية ضمن المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:
السبت 30 جانفي
المجموعة الاولى
جمعية جربة - اولمبيك مدنين 0-1
جندوبة الرياضية - النادي القربي 1 - 1
نادي حمام الانف - مستقبل السبيخة 2 - 1
المجموعة الثانية
قوافل قفصة - هلال مساكن 2 - 1
الملعب القابسي - الملعب الصفاقسي 1- 0
مستقبل وادي الليل - كوكب منزل نور 4 - 0
الاحد 31 جانفي 2021
المجموعة الثالثة
نادي منزل بوزلفة - القلعة الرياضية احمد الذوادي
امل جربة - سكك الحديد الصفاقسي مجدي بلاغة
مستقبل قابس - سبورتينغ بن عروس اشرف الحركاتي
المجموعة الرابعة
النجم الرادسي - الترجي الجرجيسي وليد البناني
مستقبل المحمدية - امل حمام سوسة بلال الرزقي
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل القصرين كريم الخميري
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
السبت 30 جانفي
المجموعة الاولى
جمعية جربة - اولمبيك مدنين 0-1
جندوبة الرياضية - النادي القربي 1 - 1
نادي حمام الانف - مستقبل السبيخة 2 - 1
المجموعة الثانية
قوافل قفصة - هلال مساكن 2 - 1
الملعب القابسي - الملعب الصفاقسي 1- 0
مستقبل وادي الليل - كوكب منزل نور 4 - 0
الاحد 31 جانفي 2021
المجموعة الثالثة
نادي منزل بوزلفة - القلعة الرياضية احمد الذوادي
امل جربة - سكك الحديد الصفاقسي مجدي بلاغة
مستقبل قابس - سبورتينغ بن عروس اشرف الحركاتي
المجموعة الرابعة
النجم الرادسي - الترجي الجرجيسي وليد البناني
مستقبل المحمدية - امل حمام سوسة بلال الرزقي
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل القصرين كريم الخميري
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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