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الرابطة 2- نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية

Publié le Samedi 30 Janvier 2021 - 17:27 قراءة: 0 د, 39 ث
وات - فيما يلي نتائج مقابلات الجولة الافتتاحية للمجموعتين الاولة والثانية ضمن المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:

السبت 30 جانفي


المجموعة الاولى

جمعية جربة - اولمبيك مدنين 0-1

جندوبة الرياضية - النادي القربي 1 - 1

نادي حمام الانف - مستقبل السبيخة 2 - 1


المجموعة الثانية

قوافل قفصة - هلال مساكن 2 - 1

الملعب القابسي - الملعب الصفاقسي 1- 0

مستقبل وادي الليل - كوكب منزل نور 4 - 0


الاحد 31 جانفي 2021

المجموعة الثالثة

نادي منزل بوزلفة - القلعة الرياضية احمد الذوادي

امل جربة - سكك الحديد الصفاقسي مجدي بلاغة

مستقبل قابس - سبورتينغ بن عروس اشرف الحركاتي


المجموعة الرابعة

النجم الرادسي - الترجي الجرجيسي وليد البناني

مستقبل المحمدية - امل حمام سوسة بلال الرزقي

اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل القصرين كريم الخميري


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