الفضاء الثقافي B7L9: معرض تشكيلي جماعي بعنوان "الظاهر والباطن"

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يستعد الفضاء الثقافي الخاص لمؤسسة كمال الأزعر الكائن بمنطقة البحر الأزرق في الضاحية الشمالية للعاصمة، لاستقبال ضيوفه بداية من يوم 29 جانفي الحالي لمواكبة معرض تشكيلي جماعي بعنوان "الظاهر والباطن"، وهو معرض سيستمر إلى غاية يوم 7 مارس 2021.ويتنزل هذا الحدث الثقافي في إطار مبادرة "تضامن ثقافة".وتجتمع في المعرض أعمال لكل من أمينة سعودي آيتخاي وهي مغربية من أصول تونسية، وهجرة وحيد من كندا وهناء مال الله من العراق وستيفاني سعده من لبنان وكذلك "شيلبا غوبتا" من الهند.ووُصفت هذه التجارب الفنية بأنها "جريئة شكلا ومضمونا وخارجة عن المألوف"، وهي تمثل خمس هويات مختلفة وكونية لخمس نساء فنانات يستكشفن من خلال وسائط متعددة مسيرات حياة، تمزج الذاكرة بالشعر والتاريخ والتجربة الشخصية، وهي أيضا مسارات جسدية وذهنية وعاطفية وإدراك رهيف وحيّ للمكان والزمان، ورحلة وجودية تبحث عن إدراك العالم.وأعلن المنظمون أن جميع الاحتياطات والتدابير الصحية اللازمة تمّ اتخاذها من أجل استقبال الجمهور في أفضل الظروف.