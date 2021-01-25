الرابطة 2 - برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية

وات - في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية هذا الاسبوع:
السبت 30 جانفي
المجموعة الأولى:
في حومة السوق - س 14 جمعية جربة - أولمبيك مدنين
في جندوبة - س 14 جندوبة الرياضية - النادي القربي
في حمام الانف - س 14 نادي حمام الأنف - مستقبل السبيخة
المجموعة الثانية:
في قفصة - س 14 قوافل قفصة - هلال مساكن
في قابس - س 14 الملعب القابسي - الملعب الصفاقسي
في وادي الليل - 14 مستقبل وادي الليل - كوكب منزل نور
الاحد 31 جانفي
المجموعة الثالثة :
في منزل بوزلفة -س 14 نادي منزل بوزلفة - القلعة الرياضية
في ميدون - س 14 امل جربة - نادي سكك الحديد الصفاقسي
في قابس - س 14 مستقبل قابس - سبورتينغ بن عروس
المجموعة الرابعة:
في رادس - س 14 النجم الرادسي - الترجي الجرجيسي
في المحمدية - س 14 مستقبل المحمدية - امل حمام سوسة في سيدي بوزيد - س 14 اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل القصرين
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
السبت 30 جانفي
المجموعة الأولى:
في حومة السوق - س 14 جمعية جربة - أولمبيك مدنين
في جندوبة - س 14 جندوبة الرياضية - النادي القربي
في حمام الانف - س 14 نادي حمام الأنف - مستقبل السبيخة
المجموعة الثانية:
في قفصة - س 14 قوافل قفصة - هلال مساكن
في قابس - س 14 الملعب القابسي - الملعب الصفاقسي
في وادي الليل - 14 مستقبل وادي الليل - كوكب منزل نور
الاحد 31 جانفي
المجموعة الثالثة :
في منزل بوزلفة -س 14 نادي منزل بوزلفة - القلعة الرياضية
في ميدون - س 14 امل جربة - نادي سكك الحديد الصفاقسي
في قابس - س 14 مستقبل قابس - سبورتينغ بن عروس
المجموعة الرابعة:
في رادس - س 14 النجم الرادسي - الترجي الجرجيسي
في المحمدية - س 14 مستقبل المحمدية - امل حمام سوسة في سيدي بوزيد - س 14 اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل القصرين
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 219298