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الرابطة 2 - برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية

Publié le Lundi 25 Janvier 2021 - 11:15 قراءة: 0 د, 50 ث
وات - في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية هذا الاسبوع:

السبت 30 جانفي


المجموعة الأولى:

في حومة السوق - س 14 جمعية جربة - أولمبيك مدنين

في جندوبة - س 14 جندوبة الرياضية - النادي القربي

في حمام الانف - س 14 نادي حمام الأنف - مستقبل السبيخة

المجموعة الثانية:

في قفصة - س 14 قوافل قفصة - هلال مساكن

في قابس - س 14 الملعب القابسي - الملعب الصفاقسي

في وادي الليل - 14 مستقبل وادي الليل - كوكب منزل نور


الاحد 31 جانفي

المجموعة الثالثة :

في منزل بوزلفة -س 14 نادي منزل بوزلفة - القلعة الرياضية

في ميدون - س 14 امل جربة - نادي سكك الحديد الصفاقسي

في قابس - س 14 مستقبل قابس - سبورتينغ بن عروس

المجموعة الرابعة:

في رادس - س 14 النجم الرادسي - الترجي الجرجيسي

في المحمدية - س 14 مستقبل المحمدية - امل حمام سوسة في سيدي بوزيد - س 14 اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل القصرين

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