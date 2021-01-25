الرابطة 2 - برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية

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في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية هذا الاسبوع:في حومة السوق - س 14 جمعية جربة - أولمبيك مدنينفي جندوبة - س 14 جندوبة الرياضية - النادي القربيفي حمام الانف - س 14 نادي حمام الأنف - مستقبل السبيخةفي قفصة - س 14 قوافل قفصة - هلال مساكنفي قابس - س 14 الملعب القابسي - الملعب الصفاقسيفي وادي الليل - 14 مستقبل وادي الليل - كوكب منزل نورفي منزل بوزلفة -س 14 نادي منزل بوزلفة - القلعة الرياضيةفي ميدون - س 14 امل جربة - نادي سكك الحديد الصفاقسيفي قابس - س 14 مستقبل قابس - سبورتينغ بن عروسفي رادس - س 14 النجم الرادسي - الترجي الجرجيسيفي المحمدية - س 14 مستقبل المحمدية - امل حمام سوسة في سيدي بوزيد - س 14 اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل القصرين