تونس تطلق عملية التلقيح ضد كورونا لاكثر من 3 ملايين تونسي بداية من افريل المقبل

وات -

تشرع تونس بداية من أفريل المقبل في عملية تلقيح ضد كورونا تشمل 30 بالمائة من التونسيين، وفق ما أعلن عنه وزير الصحة فوزي مهدي.واكد مهدي خلال ندوة صحفية عقدت بوزارة الصحة، أن اكثر من 6 ملايين جرعة من لقاح كوفيد 19 ستفد الى تونس مطلع افريل القادم.ولفت الى ان الكمية المذكورة ستتوزع بين 2 مليون جرعة، في اطار شراءات مباشرة من عدة مخابر عالمية، و4 ملايين جرعة أخرى ضمن مبادرة كوفاكس العالمية والداعمة لتوفير اللقاح بالبلدان الأقل دخلا.وافاد، ان تونس ستحصل خلال المرحلة الأولى على 50 ألف جرعة من لقاح كورونا وستشمل الاطارات الطبية في مراكز كوفيد 19 وكذلك طواقم التقصي والفرق المكلفة باجراء التلاقيح.ونفى وزير الصحة ما وصفها ب"الشائعات" ردا على بعض التصريحات التي تطرقت الى عدم اتمام ملف تونس للانضمام الى مبادرة "كوفاكس"مؤكدا،أن تونس أتمت تسجيلها بهذه المبادرة.