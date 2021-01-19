مونديال مصر 2021- مصباح الصانعي ويوسف معرف جاهزان لمقابلة اليوم مع اسبانيا

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أجرى المنتخب الوطني لكرة اليد مساء امس حصة تدريبية في قاعة هليوبوليس بضواحي القاهرة والتي تبعد قرابة 45 دقيقة عن مقر إقامة المنتخب دامت حوالي ساعة ونصف خصصها الإطار الفني بالأساس للجانب الدفاعي لمراجعة العديد من الجوانب الفنية تفاعلا مع خصوصيات وأسلوب لعب المنتخب الإسباني حسب ما افاد به الملحق الصحفي للجامعة التونسية لكرة اليد وليد العوجي ويتبارى المنتخب التونسي مساء اليوم ( س 18 توقيت تونس ) مع نظيره الاسباني في اليوم الاخير من الدور الاول لمونديال مصر 2021 في رهان من اجل الفوز للتاهل للدور الثاني .واكد الإطار الطبي للمنتخب بقيادة منذر مبارك ان اللاعبين مصباح الصانعي ويوسف معرف اللذين تعرضا لإصابات على مستوى الكاحل في الدقائق الأخيرة لمقابلة تونس والبرازيل تجاوزا مخلفات الإصابة وأن الحالة الصحية لكل العناصر الوطنية ممتازة جدّا وهم على جاهزية تامة وبإمكان الإطار الفني التعويل عليهم في مقابلة اليوم مع المنتخب الإسباني في اطار اليوم الاخير للدور الاول من مونديال مصر 2021.وكان الصانعي افضل هداف في مباراة الجولة الاولى بين منتخبي تونس وبولونيا حيث سجل 9 اهداف لكن المحاصرة التي ضربت عليه في المباراة الثانية مع البرازيل والارهاق اثرا على ادائه نسبيا .وعين الإتحاد الدولي لكرة اليد ثنائي التحكيم الدنماركي (هانسن مادس ومادس جسبر) الذي أدار مقابلة تونس والبرازيل الأخيرة لإدارة مقابلة اليوم بين تونس وإسبانيا س 18 بتوقيت تونس وافاد الملحث الصحفي للجامعة ان المدرب الوطني المساعد والمعد البدني عمر خضيرة اخضع اللاعبين لتدريبات بدنية صباح اليوم حيث قام بتقسيم اللاعبين الى 4 مجموعات للعمل البدني في قاعة تقوية العضلات بمقر إقامة المنتخب بالعاصمة الإدارية الجديدة واولى عناية خاصة للاعبين الذين لم يشاركوا بعد في المقابلات وهم حازم باشا وغازي بالغالي و رامي الفقيه ومروان السوسي.كما برمج مدرب الحراس رياض الصانع حصة فيديو لحراس المرمى لدراسة ومتابعة تسديدات لاعبي المنتخب الإسباني.ويذكر من جهة اخرى ان ثنائي التحكيم الدولي التونسي المتكون من سمير كريشان وسمير مخلوف سيدير ثالث مقابلة له في بطولة العالم إلى حدّ الان حيث تمّ تعيينه لإدارة مقابلة أنغولا واليابان اليوم في قاعة برج العرب بالاسكندية ( س 15 و30د) وعلى صعيد اخر قامت اللجنة الطبية ليلة أمس بإجراء الفحوصات الكشف عن فيروس كورونا لاعضاءالمنتخب التونسي والتي كانت نتائجها سلبية لكافة أفراد .