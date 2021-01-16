السيرة الذاتية ليوسف الزواغي، وزير العدل المقترح في حكومة هشام المشيشي

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ولد يوسف الزواغي، وزير العدل المقترح في حكومة هشام المشيشي، بباجة سنة 1970، وهو قاضي درجة ثالثة، وشغل قبل اقتراحه عضوا في الحكومة منصب مدير عام الديوانة التونسية.والزواغي حاصل على شهادة الأستاذيّة في القانون الخاص (1995) وتخرج من المعهد الأعلى للقضاء بتونس( 1999)، مارس عديد المهام صلب وزارة العدل (من 2000 - 2018 ) كممثّل للنيابة العموميّة وكقاض جالس في المادّتين الجزائيّة والمدنيّة، إلى حين تعيينه في منصب مدير عام للديوانة التونسيّة في 16 جانفي 2018 .شارك الزواغي سنة 2019 في الدفعة 37 بمعهد الدفاع الوطني بتونس كما شارك في العديد من المؤتمرات و الأبحاث العلميّة من بينها مؤتمر حول "تألية الأعمال التجاريّة" وآخر حول تسليم المجرمين في القضايا الإرهابيّة، وساهم سنة 2003 في دراسة حول الوساطة في المادّة الجزائيّة.قام الوزير المقترح ايضا بتربصات ومهام على المستوى الدولي من ضمنها تربّص في مجال مكافحة التعذيب وسوء المعاملة و تربّص آخر في مجال مكافحة التعذيب وسوء المعاملة كما شارك سنة 2016 في منتدى إقليمي بالمغرب حول "إجراء تحقيقات مكافحة الإرهاب والتتبّعات الوقائيّة في منطقة المغرب العربي".وتحصل الزواغي سنة 2020 على الصنف الثاني من وسام الجمهورية وهو متزوّج وأب لثلاثة أبناء.