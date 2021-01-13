تعليق أنشطة مؤسسات التربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني العاملة في مجال الإعاقة من 14 الى 24 جانفي الجاري (وزارة الشؤون الجتماعية)

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دعت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤسسات التربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني العاملة في مجال الإعاقة إلى تعليق كافة أنشطتها ابتداء من اليوم الأربعاء 13 جانفي الجاري بعد انتهاء الدروس إلى غاية يوم 24 جانفي الجاري.وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الدعوة تأتي في إطار تطبيق الإجراءات التي أقرّتها الهيئة الوطنية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا يوم أمس الثلاثاء.وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا أقرت، أمس الثلاثاء، الحجر الصحي الشامل من الخميس 14 جانفي إلى الأحد 17 جانفي 2021 مع فرض حظر الجولان من الساعة الرابعة مساء الى غاية الساعة السادسة صباحا من اليوم الموالي، حسب ما أعلن عنه وزير الصحة فوزي مهدي في ندوة صحفية.كما أقرت الهيئة تعليق الدروس بكافة المستويات التربوية والتعليم العالي والتكوين المهني بالقطاعين والخاص انطلاقا من اليوم الأربعاء 13 جانفي بعد انتهاء الدروس إلى غاية يوم 24 جانفي بدخول الغاية.