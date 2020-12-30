الرابطة 1 - النادي الافريقي يسقط في بن قردان

وات - مني النادي الافريقي بهزيمته الثانية في الموسم بعد ان خسر اليوم خارج قواعده امام اتحاد بن قردان بثنائية نظيفة حملت توقيع كل من محمد بن طرشة (ض ج 19) وهيثم المحمدي (29) لحساب الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وكان النادي الافريقي مني بهزيمته الاولى في الجولة الثالثة امام النادي الصفاقسي بثلاثية نظيفة ليتجمد رصيد ابناء المدرب الاسعد الدريدي عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر فيما صعد اتحاد بن قردان بفضل هذا الفوز الثاني في الموسم الى المركز الخامس برصيد 8 نقاط.
كما حقق مستقبل الرجيش، الصاعد حديثا الى الرابطة الاولى، فوزه الثاني في الموسم اثر تغلبه على شبيبة القيروان بهدفين لصفر سجلهما كل من نضال بن سالم (39) وبوبكر ديارا (84) ليؤكد ابناء المدرب سعيد السايبي حسن استعدادهم في بداية الموسم الاول ضمن مصاف النخبة.
وارتقى فريق الرجيش الى المركز الرابع برصيد ثماني نقاط فيما تكبد فريق شبيبة القيروان هزيمته الرابعة والثالثة على التوالي ملازما بذلك المرتبة الاخيرة برصيد نقطة واحدة.
وتدارك مستقبل سليمان من جهته هزيمة الجولة الماضية امام النادي البنزرتي بفوزه على نجم المتلوي بهدف لصفر سجله اللاعب السابق للترجي الرياضي ايمن محمود (60).
ورفع ابناء المدرب سامي القفصي، بفضل هذا الفوز الثاني، رصيدهم الى 7 نقاط في المركز الثامن فيما بقي نجم المتلوي في المركز السابع بنفس رصيد النقاط.
وانتهت مباراة اتحاد تطاوين والاولمبي الباجي العائد الى قسم النخبة بالتعادل السلبي ليكسب كل فريق نقطة في سلم الترتيب.
وتتواصل مقابلات هذه الجولة غدا الخميس بلقاء الاتحاد المنستيري والنادي البنزرتي على ان تختتم بعد غد الجمعة بلقاءي الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي والملعب التونسي.
في ما يلي نتائج وهدفو مقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
الاربعاء 30 ديسمبر:
في المهدية مستقبل الرجيش 2 نضال بن سالم (39) وبوبكر ديارا (84) شبيبة القيروان 0
في تطاوين اتحاد تطاوين 0 الاولمبي الباجي 0
في سليمان مستقبل سليمان 1 ايمن محمود (60) نجم المتلوي 0
في بن قردان اتحاد بن قردان 2 محمد بن طرشة (ض ج 19) وهيثم المحمدي (29) النادي الافريقي 0
الخميس 31 ديسمبر
في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - النادي البنزرتي (نضال اللطيف)
الجمعة 1 جانفي
في صفاقس - س 14 النادي الصفاقسي - الملعب التونسي (يسري بوعلي)
في رادس - س 16 الترجي الرياضي - النجم الساحلي (وليد الجريدي)
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وكان النادي الافريقي مني بهزيمته الاولى في الجولة الثالثة امام النادي الصفاقسي بثلاثية نظيفة ليتجمد رصيد ابناء المدرب الاسعد الدريدي عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر فيما صعد اتحاد بن قردان بفضل هذا الفوز الثاني في الموسم الى المركز الخامس برصيد 8 نقاط.
كما حقق مستقبل الرجيش، الصاعد حديثا الى الرابطة الاولى، فوزه الثاني في الموسم اثر تغلبه على شبيبة القيروان بهدفين لصفر سجلهما كل من نضال بن سالم (39) وبوبكر ديارا (84) ليؤكد ابناء المدرب سعيد السايبي حسن استعدادهم في بداية الموسم الاول ضمن مصاف النخبة.
وارتقى فريق الرجيش الى المركز الرابع برصيد ثماني نقاط فيما تكبد فريق شبيبة القيروان هزيمته الرابعة والثالثة على التوالي ملازما بذلك المرتبة الاخيرة برصيد نقطة واحدة.
وتدارك مستقبل سليمان من جهته هزيمة الجولة الماضية امام النادي البنزرتي بفوزه على نجم المتلوي بهدف لصفر سجله اللاعب السابق للترجي الرياضي ايمن محمود (60).
ورفع ابناء المدرب سامي القفصي، بفضل هذا الفوز الثاني، رصيدهم الى 7 نقاط في المركز الثامن فيما بقي نجم المتلوي في المركز السابع بنفس رصيد النقاط.
وانتهت مباراة اتحاد تطاوين والاولمبي الباجي العائد الى قسم النخبة بالتعادل السلبي ليكسب كل فريق نقطة في سلم الترتيب.
وتتواصل مقابلات هذه الجولة غدا الخميس بلقاء الاتحاد المنستيري والنادي البنزرتي على ان تختتم بعد غد الجمعة بلقاءي الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي والملعب التونسي.
في ما يلي نتائج وهدفو مقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
الاربعاء 30 ديسمبر:
في المهدية مستقبل الرجيش 2 نضال بن سالم (39) وبوبكر ديارا (84) شبيبة القيروان 0
في تطاوين اتحاد تطاوين 0 الاولمبي الباجي 0
في سليمان مستقبل سليمان 1 ايمن محمود (60) نجم المتلوي 0
في بن قردان اتحاد بن قردان 2 محمد بن طرشة (ض ج 19) وهيثم المحمدي (29) النادي الافريقي 0
الخميس 31 ديسمبر
في المنستير - س 14 الاتحاد المنستيري - النادي البنزرتي (نضال اللطيف)
الجمعة 1 جانفي
في صفاقس - س 14 النادي الصفاقسي - الملعب التونسي (يسري بوعلي)
في رادس - س 16 الترجي الرياضي - النجم الساحلي (وليد الجريدي)
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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