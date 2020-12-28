المنتزه الحضري بالمروج 5 يفتح أبوابه لاستقبال رواده بداية من شهر مارس المقبل

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بكلفة تقدر بحوالي مليون و400 الف دينار،وبتجهيزات متطورة ومرافق حديثة تسمح باحتضان العائلات في فضاء اخضر مريح، وتراعي خصوصيات الفئات الهشة على فاقدي البصر، تتواصل الاشغال لتهيئة المنتزه الحضري الجديد بالمروج الخامس.رئيس بلدية المروج كمال الورتاني تحدث اليوم الاثنين لمراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء عن نسبة تقدم الاشغال التي فاقت 80 بالمائة، مشيرا الى حرص كافة الاطراف المعنية بالمشروع على ان يقع استكمال ما تبقى من اشغال لاستغلال المنتزه وفتحه للعموم بداية من شهر مارس المقبل.و اكد على اهمية ما يتوفر من مرافق في هذا المنتزه الذي يمتد على مساحة تقدر بهكتار والمجهز بتقنيات حديثة ومتطورة لصيانة الفضاء والمحافظة عليه من ذلك اعتماد الية الري او السقي الاوتوماتيكي حتى يبقى المنتزه قبلة متميزة للعائلات والرياضيين والأطفال وكل رواده من مختلف الفئات الاجتماعية.عدد من متساكني منطقة المروج ذات الكثافة السكانية المرتفعة بولاية بن عروس ابرزوا أهمية هذا المشروع بالنظر الى نقص الفضاءات الخضراء بالمنطقة مشددين على ضرورة المحافظة على المكان وصيانته.واعتبروا ان المنتزه المجهز بفضاءات ترفيهية وبمسلك صحي ومرافق متطورة سيمكن بالخصوص الأطفال والرياضيين من الترفيه وممارسة الرياضة والترويح عن النفس.