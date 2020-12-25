وزارة الاقتصاد والمالية تدعو المؤسسات المتضررة من تداعيات الكوفيد إلى إيداع التصاريح المستوجبة

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، في بلاغ لها، الجمعة، أن المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية والمؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19 "كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها، الراغبة في الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 32 و33 من قانون المالية لسنة 2021، بإمكانها إيداع التصريح المتعلق بالقسط الاحتياطي الثالث المستوجب خلال سنة 2020.وبإمكانها، أيضا، إيداع كل التصاريح المتعلقة بالأقساط الاحتياطية المستوجبة خلال سنة 2021 دون دفعها لدى قباضات المالية المختصة ترابيا أو عبر منظومة التصريح عن بعد والدفع بقباضات المالية أو عبر منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد بالنسبة للمؤسسات المنخرطة بصفة اختيارية أو وجوبية في هذه المنظومة، وذلك عبر التنصيص على رغبتها في الانتفاع بالإجراءات المذكورة عند إيداع هذه التصاريح.ولمزيد من الإرشادات يمكن الاتصال بمصالح مراقبة الأداءات مرجع النظر أو بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81100400.يذكر أن الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021، ينص على التخفيض من 6 أشهر إلى 90 يوما في الأجل المحدد لمصالح الجباية للرد على مالحظات واعتراضات المطالب بالأداء بخصوص نتائج المراجعة الجبائية.وينص الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2021، على أنه يخفض مبلغ 5.000 دينار الوارد بكل من العدد 11 من الفصل 14 والعدد 6 من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفقرة 3 من الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة إلى 3.000دينار. كما ورد بالفصل ذاته، تعّوض عبارة " 5.000" دينار أينما وردت بالفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤ ّرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2019 بعبارة " 3.000دينار" وذلك حسب ما يقتضيه السياق ومع مراعاة الاختلاف في الصياغة والعبارة.