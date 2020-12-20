توزر: تنسيقية احداث توزر الجديدة تنفي مسؤوليتها عن أحداث السرقة التي طالت فضاءات تجارية عقب كر وفر بين المحتجين والامن

وات -

نفى راغب الزين منسق تنسيقية احداث توزر الجديدة الذي نظمت الاعتصام والوقفة الاحتجاجية اليوم السبت والتي تحولت لاحقا الى عمليات كر وفر، مسؤولية التنسيقية عن عمليات خلع عدد من الفضاءات التجارية في مدينة توزر والعبث بمحتوياتها.وبين أن بعض المنحرفين والمخربين استغلوا حالة التوتر التي سادت وعمليات المطاردة الأمنية للقيام بهذه الاعمال.وأشار إلى أنه تم مساء السبت الافراج عن ستة من أعضاء التنسيقية وقع ايقافهم عشية السبت على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية وذلك إثر تدخل فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، مؤكدا أن لا علاقة لهم بعمليات التخريب والسرقة التي تمت في حدود التاسعة مساء في أحد الفضاءات التجارية.وأضاف في تصريح لـ"وات" أن المواجهات بين الامن والمحتجين أدت الى تسجيل إصابات متفاوتة وجروح لدى أحد أعوان الامن وخمسة محتجين.وتشهد مدينة توزر هذه الليلة انتشارا مكثفا للوحدات الأمنية من أجل حماية بعض المرافق الحيوية والحد من التنقلات حيث ساد المدينة هدوء نسبي بعد حالة من التوتر استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء السبت.