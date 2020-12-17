سيدي بوزيد: انطلاق الاحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة الحرية والكرامة

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انطلقت صباح اليوم الخميس بساحة محمد البوعزيزي بسيدي بوزيد فعاليات إحياء الذكرى العاشرة لاندلاع ثورة الحرية والكرامة من خلال فصيل الشرف للجيش الوطني التونسي الذي قام بتحية العلم وإطلاق 17 طلقة نارية.وحضر الافتتاح والي سيدي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون وممثلي الإدارات الجهوية والمنظمات الوطنية والجمعية والمجتمع المدني.وقال مدير مهرجان احياء الثورة نجيب كوكة، خلال كلمة القاها بالمناسبة ان إحياء هذه الذكرى ياتي ترحما على شهداء الثورة التونسية من المواطنين والجيش والأمن الوطنيين، ووسط ملفات اجتماعية مازالت تراوح مكانها بسبب عدم احترام الحكومات السابقة لوعودها.وأكد على جملة الاشكاليات المتعلقة بارتفاع نسب البطالة، وعدم تسوية وضعيات الاراضي الدولية، وتفعيل مبدا التمييز الايجابي بين الجهات، وتجاهل عدد من المشاريع الحيوية على غرار كلية الطب والمستشفى الجامعي والمجلس الاعلى للجماعات المحلية وعدم تسوية وضعيات عملة الحضائر وتعقد وضعية المراة العاملة بالقطاع الفلاحي.ويتواصل المهرجان من خلال تنشيط الساحة بحفل "راب" واخر لمجموعة البحث الموسيقي بقابس وحفل لمجموعة قولترا، كما تمت برمجة ندوة بعنوان "تنامي الحركات الاحتجاجية يصطدم لانعدام الافاق التنموية" وندوة اقتصادية واجتماعية بعنوان" التخطيط الاستراتيجي للتنمية ضمان لتحقيق التنمية الشاملة" وحفل فني ملتزم لفرقة الكرامة يوم غد الجمعة.ويتضمن برنامج يوم السبت حفلا فنيا للفنان "لارتيستو" واخر لفناني سيدي بوزيد لتختتم الفعاليات يوم 20 ديسمبر بندوة فكرية حول "الثورة وتبعاتها" وحفل فني للأطفال وحفل شبابي في "الراب.