سيدي بوزيد: انطلاق فعاليات إحياء " الذكرى العاشرة لثورة 17 ديسمبر للحرية والكرامة"

وات -

انطلقت فعاليات إحياء الذكرى 10 لثورة 17 ديسمبر للحرية والكرامة بساحة محمد البوعزيزي بمدينة سيدي بوزيد اليوم الاربعاء بتنشيط غنائي إضافة إلى توافد ممثّلي بعض وسائل الاعلام وعدد من المواطنين.وأوضح المكلّف بالاعلام في هيئة المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر يوسف الجلالي في تصريح لــوات" أن برنامج إحياء الذكرى ينتظم هذه السنة تحت شعار "عشر سنوات... طال الانتظار" بفقرات متنوعة تركّز على احترام البروتوكول الصحي تماشيا مع وضع انتشار فيروس "كورونا" الذي تعيشه البلاد.وأضاف أن إحياء الذكرى العاشرة ينطلق بداية من يوم 16 ويتواصل الى يوم 20 من الشهر الجاري بفقرات تنشيط في ساحة محمد البوعزيزي وحفلات فنية لفائدة الاطفال والشباب وحفل فني ملتزم واستعراض للكشافة التونسية وفقرة الافتتاح الرسمي صباح 17 ديسمبر وندوات اقتصادية واجتماعية بعنوان "تنامي الحركات الاجتماعية يصطدم بانعدام الافاق التنموية"، " التخطيط الاستراتيجي للتنمية ضمان لتحقيق التنمية الشاملة" وندوة فكرية بعنوان "الثورة وتبعاتها".وأكد يوسف الجلالي ان كل العروض الفنية ستكون في فضاء مفتوح بساحة محمد البوعزيزي في مدينة سيدي بوزيد.