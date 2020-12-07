الكؤوس الافريقية للاندية- الدور الاول : برنامج الفرق التونسية

وات - في ما يلي برنامج مباريات الفرق التونسية في الدور الأولّ من المسابقات القارية لكرة القدم :
كاس رابطة الأبطال :
22 و 23 ديسمبر 2020 :
أهلي بنغازي الليبي - الترجي الرياضي
مولودية الجزائر - النادي الصفاقسي
5 و 6 جانفي 2021 :
الترجي الرياضي - أهلي بنغازي
النادي الصفاقسي - مولودية الجزائر
كأس الكنفدرالية الافريقية :
22 و 23 ديسمبر 2020 :
الاتحاد المنستيري - أهلي طرابلس
الليبي المقاولون العرب المصري - النجم الساحلي
5 و 6 جانفي 2021 :
أهلي طرابلس الليبي - الاتحاد المنستيري
النجم الساحلي - المقاولون العرب.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
كاس رابطة الأبطال :
22 و 23 ديسمبر 2020 :
أهلي بنغازي الليبي - الترجي الرياضي
مولودية الجزائر - النادي الصفاقسي
5 و 6 جانفي 2021 :
الترجي الرياضي - أهلي بنغازي
النادي الصفاقسي - مولودية الجزائر
كأس الكنفدرالية الافريقية :
22 و 23 ديسمبر 2020 :
الاتحاد المنستيري - أهلي طرابلس
الليبي المقاولون العرب المصري - النجم الساحلي
5 و 6 جانفي 2021 :
أهلي طرابلس الليبي - الاتحاد المنستيري
النجم الساحلي - المقاولون العرب.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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