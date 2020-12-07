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الكؤوس الافريقية للاندية- الدور الاول : برنامج الفرق التونسية

Publié le Lundi 07 Decembre 2020 - 17:55 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - في ما يلي برنامج مباريات الفرق التونسية في الدور الأولّ من المسابقات القارية لكرة القدم :

كاس رابطة الأبطال :
22 و 23 ديسمبر 2020 :

أهلي بنغازي الليبي - الترجي الرياضي
مولودية الجزائر - النادي الصفاقسي

5 و 6 جانفي 2021 :
الترجي الرياضي - أهلي بنغازي
النادي الصفاقسي - مولودية الجزائر


كأس الكنفدرالية الافريقية :

22 و 23 ديسمبر 2020 :

الاتحاد المنستيري - أهلي طرابلس
الليبي المقاولون العرب المصري - النجم الساحلي

5 و 6 جانفي 2021 :

أهلي طرابلس الليبي - الاتحاد المنستيري
النجم الساحلي - المقاولون العرب.


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