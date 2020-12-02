الرابطة 1 - النادي البنزرتي يستضيف النجم الساحلي بملعب البصيري ومستقبل الرجيش يستقبل اتحاد تطاوين بالمهدية

وات - اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاربعاء عن تعيين مباراة النادي البنزرتي والنجم الساحلي لحساب الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة الاولى بملعب احمد البصيري ببنزرت يوم السبت المقبل بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.
كما عينت مباراة مستقبل الرجيش الصاعد حديثا الى الرابطة الاولى وضيفه اتحاد تطاوين بملعب احمد خواجة بالمهدية يوم الاحد القادم بداية من الساعة 14.
وفي ما يلي برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية:
السبت 5 ديسمبر
ملعب الهادي النيفر - س 13 الملعب التونسي - الاولمبي الباجي
ملعب احمد البصيري ببنزرت - س 14 النادي البنزرتي - النجم الساحلي
الاحد 6 ديسمبر
ملعب حمادي العقربي برادس - س 14 الترجي الرياضي - مستقبل سليمان
ملعب احمد خواجة بالمهدية - س 14 مستقبل الرجيش - اتحاد تطاوين
ملعب المتلوي - س 14 نجم المتلوي - اتحاد بن قردان
الخميس 10 ديسمبر
ملعب الطيب المهيري بصفاقس - س 14 النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيري
وسيتم تعيين مقابلة النادي الافريقي ومنافسه لاحقا.
ولاحظت الرابطة ان الروزنامة العامة وتعيين المقابلات قابل للتعديل والتحيين حسب التوجهات العامة للدولة وقرار وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا مؤكدة على ان النوادي مطالبة باحترام دليل الاجراءات الصحية للجامعة التونسية لكرة القدم ولكل توصيات وزارة الصحة.
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كما عينت مباراة مستقبل الرجيش الصاعد حديثا الى الرابطة الاولى وضيفه اتحاد تطاوين بملعب احمد خواجة بالمهدية يوم الاحد القادم بداية من الساعة 14.
وفي ما يلي برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية:
السبت 5 ديسمبر
ملعب الهادي النيفر - س 13 الملعب التونسي - الاولمبي الباجي
ملعب احمد البصيري ببنزرت - س 14 النادي البنزرتي - النجم الساحلي
الاحد 6 ديسمبر
ملعب حمادي العقربي برادس - س 14 الترجي الرياضي - مستقبل سليمان
ملعب احمد خواجة بالمهدية - س 14 مستقبل الرجيش - اتحاد تطاوين
ملعب المتلوي - س 14 نجم المتلوي - اتحاد بن قردان
الخميس 10 ديسمبر
ملعب الطيب المهيري بصفاقس - س 14 النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيري
وسيتم تعيين مقابلة النادي الافريقي ومنافسه لاحقا.
ولاحظت الرابطة ان الروزنامة العامة وتعيين المقابلات قابل للتعديل والتحيين حسب التوجهات العامة للدولة وقرار وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا مؤكدة على ان النوادي مطالبة باحترام دليل الاجراءات الصحية للجامعة التونسية لكرة القدم ولكل توصيات وزارة الصحة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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