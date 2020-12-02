الرابطة 1 - النادي البنزرتي يستضيف النجم الساحلي بملعب البصيري ومستقبل الرجيش يستقبل اتحاد تطاوين بالمهدية

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وفي ما يلي برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية:

اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاربعاء عن تعيين مباراة النادي البنزرتي والنجم الساحلي لحساب الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة الاولى بملعب احمد البصيري ببنزرت يوم السبت المقبل بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.كما عينت مباراة مستقبل الرجيش الصاعد حديثا الى الرابطة الاولى وضيفه اتحاد تطاوين بملعب احمد خواجة بالمهدية يوم الاحد القادم بداية من الساعة 14.ملعب الهادي النيفر - س 13 الملعب التونسي - الاولمبي الباجيملعب احمد البصيري ببنزرت - س 14 النادي البنزرتي - النجم الساحليملعب حمادي العقربي برادس - س 14 الترجي الرياضي - مستقبل سليمانملعب احمد خواجة بالمهدية - س 14 مستقبل الرجيش - اتحاد تطاوينملعب المتلوي - س 14 نجم المتلوي - اتحاد بن قردانملعب الطيب المهيري بصفاقس - س 14 النادي الصفاقسي - الاتحاد المنستيريوسيتم تعيين مقابلة النادي الافريقي ومنافسه لاحقا.ولاحظت الرابطة ان الروزنامة العامة وتعيين المقابلات قابل للتعديل والتحيين حسب التوجهات العامة للدولة وقرار وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا مؤكدة على ان النوادي مطالبة باحترام دليل الاجراءات الصحية للجامعة التونسية لكرة القدم ولكل توصيات وزارة الصحة.