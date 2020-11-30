الترجي الرياضي يواجه اهلي بنغازي ذهابا يوم 22 او 23 ديسمبر بمصر

وات - اعلن الترجي الرياضي اليوم الاثنين على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات انه سيواجه اهلي بنغازي الليبي في اطار الدور الثاني من تصفيات رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم.
وستدور مباراة الذهاب في مصر بين 22 و23 ديسمبر القادم في حين ستقام مباراة الإياب بملعب رادس بين 5 و6 جانفي 2021 وكان فريق "الاصفر والاحمر" اعفي من خوض الدور الاول فيما تاهل الفريق الليبي بعد فوزه بالغياب على نادي ماكيلي الاثيوبي (3-صفر).
يذكر ان النادي الصفاقسي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في هذه المسابقة، قطع شوطا حاسما للتاهل للدور القادم من التصفيات بعد فوزه يوم السبت في زنجبار على فريق اف سي مالنج زنجبار بخماسية نظيفة.
وستجري مباراة الاياب بعد اسبوع في ملعب الطيب المهيري بصفاقس.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وستدور مباراة الذهاب في مصر بين 22 و23 ديسمبر القادم في حين ستقام مباراة الإياب بملعب رادس بين 5 و6 جانفي 2021 وكان فريق "الاصفر والاحمر" اعفي من خوض الدور الاول فيما تاهل الفريق الليبي بعد فوزه بالغياب على نادي ماكيلي الاثيوبي (3-صفر).
يذكر ان النادي الصفاقسي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في هذه المسابقة، قطع شوطا حاسما للتاهل للدور القادم من التصفيات بعد فوزه يوم السبت في زنجبار على فريق اف سي مالنج زنجبار بخماسية نظيفة.
وستجري مباراة الاياب بعد اسبوع في ملعب الطيب المهيري بصفاقس.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 215993