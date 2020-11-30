الترجي الرياضي يواجه اهلي بنغازي ذهابا يوم 22 او 23 ديسمبر بمصر

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اعلن الترجي الرياضي اليوم الاثنين على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات انه سيواجه اهلي بنغازي الليبي في اطار الدور الثاني من تصفيات رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم.وستدور مباراة الذهاب في مصر بين 22 و23 ديسمبر القادم في حين ستقام مباراة الإياب بملعب رادس بين 5 و6 جانفي 2021 وكان فريق "الاصفر والاحمر" اعفي من خوض الدور الاول فيما تاهل الفريق الليبي بعد فوزه بالغياب على نادي ماكيلي الاثيوبي (3-صفر).يذكر ان النادي الصفاقسي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في هذه المسابقة، قطع شوطا حاسما للتاهل للدور القادم من التصفيات بعد فوزه يوم السبت في زنجبار على فريق اف سي مالنج زنجبار بخماسية نظيفة.وستجري مباراة الاياب بعد اسبوع في ملعب الطيب المهيري بصفاقس.