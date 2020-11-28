كاس رابطة الابطال - دور تمهيدي - النادي الصفاقسي يفوز بخماسية نظيفة على نادي مالندج زنجبار

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قطع النادي الصفاقسي شوطا حاسما للتاهل الى الدور المقبل من تصفيات كاس رابطة افريقيا لكرة القدم بعد فوزه اليوم في زنجبار على فريق اف / سي /مالندج زنجبار بنتيجة 5-صفر في اطار ذهاب الدور التمهيدي الاول.وسجل كل من كينغسلاي اودو د30 وهاني عمامو د40 وفراس شواط ثلاثية "هاتريك" ( 56د ود79 و85د ) اهداف النادي الصفاقسي وستجري مباراة الاياب بعد اسبوع في ملعب الطيب المهيرس بصفاقس