كاس رابطة الابطال - دور تمهيدي - النادي الصفاقسي يفوز بخماسية نظيفة على نادي مالندج زنجبار

وات - قطع النادي الصفاقسي شوطا حاسما للتاهل الى الدور المقبل من تصفيات كاس رابطة افريقيا لكرة القدم بعد فوزه اليوم في زنجبار على فريق اف / سي /مالندج زنجبار بنتيجة 5-صفر في اطار ذهاب الدور التمهيدي الاول.
وسجل كل من كينغسلاي اودو د30 وهاني عمامو د40 وفراس شواط ثلاثية "هاتريك" ( 56د ود79 و85د ) اهداف النادي الصفاقسي وستجري مباراة الاياب بعد اسبوع في ملعب الطيب المهيرس بصفاقس
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وسجل كل من كينغسلاي اودو د30 وهاني عمامو د40 وفراس شواط ثلاثية "هاتريك" ( 56د ود79 و85د ) اهداف النادي الصفاقسي وستجري مباراة الاياب بعد اسبوع في ملعب الطيب المهيرس بصفاقس
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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