المركز الثقافي الدولي بالحمامات: اطلباق حلقة حوارية فنية جديدة

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يطلق المركز الثقافي الدولي بالحمامات مبادرةى ثقافية ابداعية جديدة تحت اسم "مجالس دار المتوسط للفكر والفن" ارادها فضاءً يستضيف الأعمال والتجارب الفكرية والفنية القّيمة والرائدة، مِمّا تشهده ساحة الإبداع الثقافي التونسية وممّا يربطها من صلات قوية بحركة الأفكار شرقا وغربا، وخصوصا في حوض المتوسط، .ويتطلع المركز من وراء هذه المبادرة الى أن تؤدي وظيفة المنصة الدورية الى تعميق التواصل بين جمهور المركز الثقافي الدولي بالحمامات وأصحاب الرأي والتصور في مختلف ضروب الإبداع الفكري والفني في تونس، فضلا عن أنها ستكون أيضا منبرا لضيوف أجانب، فنانين ومفكرين وفلاسفة وأدباء، لا من باب تقريب الحركة الثقافية التونسية منهم فحسب، بل وأيضا لفتح أفق أرحب للمشترك الإنساني حيث يتعزز استقبال الثقافات والتصورات المغايرة، ويتبلور الحوار المنتج لشروط الفهم والتفاهم.وستكتسي مجالس دار المتوسط للفكر والفن شكل لقاءات دورية من خلال أسئلة مركزية تطرحها بمعيّة ضيوفها ومحاوريها، أن تكون "آغورا" (ساحة) لإعمال الفكر والنقد، والبناء، في قضايا فكرية وفنية راهنة سواء على صعيد محلي أو إقليمي أو عالمي، آملين في أن تجد تلك اللقاءات في بهاء "دار المتوسط" المعماري وفي رمزيتها التاريخية مناسبة لقدح التفكير والإبداع ما يساعد على الحوار وبناء "المشترك الإنساني" من حيث هو قيمة أولا، وتجربة معيشة ثانيا، و منشودا للتحقيق واستكمال البناء ثالثا.ويكون الموعد الأول مع مجلس خصصناه للتحاور في الشأن الجاري و الراهن التونسي من وجهة نظر الفلسفة و علم الاجتماع والإعلام تحت عنوان "التونسيون في سنة 2020... رؤى وتصورات في مشهد عقد من السنين" سيحضره بالخصوص عبد العزيز لبيب، محمد الجويلي، حسان الاحمدي تحت ادارة تاج الملك عويشة وذلك يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال برواق دار سيباستيان للفنون بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات.