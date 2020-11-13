قبلي: عودة المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية للانتصاب في الجهة انطلاقا من يوم غد

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انتظم، اليوم الجمعة، اجتماع للجنة الجهوية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد بولاية قبلي، وخصّص للوقوف على مستجدات الوضع الوبائي بالجهة في ظلّ التزايد المسجل في عدد الاصابات والوفيات خلال الايام الاخيرة، حسب المعتمد الاول لولاية قبلي، توفيق مباركي، الذي أشار الى عودة المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية للانتصاب، انطلاقا من يوم غد السبت، بالمصحة العسكرية متعددة الاختصاصات بالجهة من اجل التسريع في تحاليل تقصي الفيروس، بما سيساهم، حسب رأيه، في تطويق العدوى.وتم التأكيد، خلال الجلسة، على ضرورة تكثيف دوريات مراقبة المحلات المفتوحة للعموم من أجل تفعيل تطبيق القرارات الحكومية الرامية للحد من انتشار العدوى، ومن أهمّها إلزامية ارتداء الكمامة، علاوة على منع الاختلاط والاكتظاظ، فضلا عن تنظيم حملات تعقيم بكافة المؤسسات التربوية بمدينة دوز، وتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين لحثّهم على الالتزام بالبروتوكولات الصحية وذلك عبر وسائل الاعلام الجهوية او بمشاركة المنظمات وجمعيات المجتمع المدني.يشار الى أن بلدية دوز قد اتخذت خلال جلسة طارئة للمجلس البلدي انعقدت مساء أمس قرارا بمنع استعمال الطاولات والكراسي بالمقاهي والمطاعم، مع تكثيف عمليات التعقيم بكافة المؤسسات العمومية، كما دعا الاتحاد الجهوي للشغل مساء أمس الخميس الاطارات التربوية بدوز الى تعليق الدروس انطلاقا من اليوم والى غاية يوم الاحد المقبل من اجل القيام بتعقيم المؤسسات التربوية للحد من خطورة الوضع الوبائي الذي تشهده المنطقة.