أريانة-كوفيد19: 18 حالة وفاة و205 اصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة

وات -

سجلت ولاية أريانة، خلال 24 ساعة الاخيرة، 18 حالة وفاة و205 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة بالجهة الى نحو 3294 اصابة منها 3221 اصابة محلية، و73 اصابة مستوردة وذلك منذ انتشار الجائحة، فيما بلغ عدد الوفايات 110 حالة الى حد اليوم الخميس، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة باريانة.وقد توزعت الاصابات، وفق ذات التقرير، الذي تحصلت "وات" على نسخة منه بين الاناث بـ1724 اصابة، والذكور بـ1570 اصابة اما عدد حالات الشفاء التام من الفيروس فبلغ 2408 حالات.كما سجلت الجهة منذ فتح الحدود موفى شهر جوان الفارط 3195 اصابة مؤكدة، منها 3156 اصابة محلية، و39 اصابة مستوردة توزعت بين جنس الاناث ب1669 اصابة والذكور بـ1526 اصابة، في حين تم تسجيل 105 حالات وفاة و2314 حالة شفاء تام، حسب التقرير ذاته.