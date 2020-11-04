صفاقس: تسجيل 3 حالات وفاة و96 حالة إيجابية و103 حالات شفاء

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سجلت ولاية صفاقس 3 حالات وفاة جديدة و96 حالة إيجابية بفيروس "كورونا" (على مجموع 294 تحليلا) و103 حالات شفاء في آخر حصيلة للوباء بالجهة، وفق ما تضمنه البلاغ اليومي للإدارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء.وارتفع تبعا لذلك عدد الحالات الحاملة للفيروس المثبتة بواسطة التحاليل المخبرية إلى 3975 حالة في الجهة منذ بداية ظهور الوباء وعدد حالات الوفاة إلى 105 حالات وعدد حالات الشفاء على 2851 حالة.كما يبلغ عدد المصابين المقيمين بقسم "كوفيد أوكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس 73 مصابا، وعدد المقيمين بالمصحات الخاصة 71 مصابا، وعدد المقيمين بقسم العناية المركزة "إنعاش كوفيد" بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة 8 مصابين.جدير بالذكر أن العدد الجملي للتحاليل المنجزة بالجهة للكشف عن المصابين بفيروس "كورونا" منذ بداية الوباء بلغ 20512 تحليلا.مسك