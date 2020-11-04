منوبة: تسجيل 4 حالات وفاة و11 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وات -

سجلت ولاية منوبة، اليوم الأربعاء ، 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، واربع حالات وفاة يوم أمس الثلاثاء، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور، في تصريح لـ(وات).واضافت قدور أنّه باحتساب حالات الاصابة الجديدة الموزّعة بين منوبة ووادي الليل ، وبرج العامري والبطان وطبربة، يرتفع عدد حاملي الفيروس بالجهة الى 546 حالة، منها 544 حالة محل إيواء ذاتي، وحالتين محل إيواء بالمؤسسات الاستشفائية.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس، حسب المعتمديات، على طبربة بـ 146 حالة، ومنوبة بـ130 حالة، ووادي اللّيل ب 73حالة، ودوار هيشر بـ62 حالة، والجديدة بـ50 حالة، والمرناقية بـ37 حالة، وبرج العامري بـ26 حالة، والبطان بـ22 حالة).يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 1159اصابة، و87 حالة وفاة و517 حالة شفاء.