منظمة الصحة العالمية تصنف كورونا "وباء عالميا"

Mercredi 11 Mars 2020



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وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأمين العام للمنظمة (مقرها جنيف)، في مؤتمر صحفي، إنه بات بالإمكان "تصنيف كورونا وباء عالميا".وأضاف غيبريسوس، أن المنظمة "قلقة من مستويات الانتشار والسرعة غير المسبوقة التي يتفشى بها الفيروس، إضافة إلى عدم اتخاذ التدابير اللازمة (في بعض الدول)".وحتى ظهر الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 121 ألفا في 121 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 4380، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.