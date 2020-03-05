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قابس: أخذ عيّنات من عائلة عادت مؤخرا من إيطاليا لإجراء تحليل مختبري يخصّ فيروس ''كورونا''

Jeudi 05 Mars 2020

Jeudi 05 Mars 2020
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وات - ذكر، اليوم الخميس، المدير الجهوي للصحة بقابس، رياض الشاوش، أن فريق مركز الإسعافات الطبيّة الاستعجالية ام بأخذ عيّنات من عائلة متكونة من ثلاثة أفراد (زوج وزوجة وابنتهما)، عادوا يوم 27 فيفري الفارط من إيطاليا على متن الباخرة التي أقلت أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في تونس، لتحليلها بالمخبر المركزي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة.

وبيّن الشاوش، أنه تم إخضاع هذه العائلة الى العزل الصحي الذاتي، الى حين تلقي نتائج التحاليل التي ستكشف عن إصابتهم من عدمه، علما وأنه تتم متابعة أفراد العائلة من قبل فريق الاسعافات الطبية الاستعجالية.


وفي ذات السياق، أوضح المسؤول، أن الادارة الجهوية للصحة بقابس، أعدت خريطة طريق للتعامل مع فيروس "كورونا" في حال اكتشاف حالات اصابة به، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية مكثفة لفائدة المواطنين وكافة العاملين في القطاع الصحّي حول كيفية التوقّي منه.

  
  
  

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