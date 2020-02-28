نائبان من كتلة ''قلب تونس'' يعترضان على النتائج المنشورة لتصويت البرلمان على حكومة الفخفاخ

Vendredi 28 Février 2020



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وات

- توصل مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، باعتراضين على النتائج المنشورة بالموقع الرسمي للبرلمان المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ، من النائبين جوهر المغيربي ومحمد السخيري عن كتلة حزب قلب تونس.وأوضح النائبان، وفق ما جاء في نصي الاعتراضين، أنهما صوتا ضد الحكومة، في حين لم يرد اسماهما ضمن قائمة الرافضين المنشورة بالموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، مطالبين بتصحيح هذا "الخطأ" واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ونشره من جديد على الموقع.ويشار إلى أن حكومة الفخفاخ نالت ثقة البرلمان، في جلسة عقدت يوم الأربعاء، بعد أن صوت لفائدتها 129 نائبا، مقابل رفض 77 آخرين، مع احتفاظ نائب واحد بصوته.وكانت كتلة قلب تونس (38 نائبا) أكدت قبل تصويت البرلمان أنها ستتموقع في المعارضة ولن تمنح الثقة لحكومة الفخفاخ.