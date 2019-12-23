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انتخاب تونس رئيسا للجنة الخبراء القانونيين التابعة لمنظمة العمل العربية

Lundi 23 Decembre 2019

Lundi 23 Decembre 2019
وات - تمّ انتخاب تونس ممثلة في الخبير محمد كشو المدير العام للشغل السابق بوزارة الشؤون الاجتماعية والمدير السابق للمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، رئيسا للجنة الخبراء القانونيين التابعة لمنظمة العمل العربية، لمدة سنة، وذلك خلال أشغال اللجنة المذكورة المنعدقة على مدى يومي 16 و17 ديسمبر 2019 بالقاهرة وتختص هذه اللجنة، وفق بلاغ، صادر اليوم الاثنين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، في دراسة تقارير الدول الأعضاء بمنظمة العمل العربية حول تطبيق اتفاقيات العمل العربية المصادق عليها، والتقارير حول الاتفاقيات غير المصادق عليها.
ويشار إلى أنها المرة الثانية التي يتم فيها انتخاب تونس لهذا المنصب الذي ترأسته سنة 2016.


  
  
     
  

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