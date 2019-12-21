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سيدي بوزيد: تنظيم ملتقى الطلبة العرب تحت شعار''سيدي بوزيد.. جسر التواصل.. الشباب العربي''

Samedi 21 Decembre 2019

Samedi 21 Decembre 2019
وات - تحت شعار "سيدي بوزيد.. جسر التواصل.. الشباب العربي" انتظم اليوم السبت ملتقى الطلبة العرب بمدينة سيدي بوزيد بحضور 25 طالبا من 6 بلدان عربية وفق ما ذكرته منسّقة التظاهرة عفيفة هاني في تصريح لصحفية (وات).

وأضافت عفيفة هاني ان هذه الملتقى يتنزل في اطار المشاركة في الاحتفال بتونس عاصمة الشباب العربي 2019 بهدف الانفتاح على الثقافات الشبابية العربية الاخرى وتبادل الخبرات والمساهمة في نشر ثقافة التطوّع والتضامن لدى الشباب وإحياء وإرساء قيم الوسطية والحوار والتعايش السلمي.
وأشارت الى أن فقرات الملتقى تمتد على ثلاثة ايام وانطلقت بمواكبة حفل الفنانة "فايا يونان" بمسرح الهواء الطلق مساء الجمعة وتتواصل اليوم بالافتتاح الرسمي لساحة الشباب العربي وافتتاح قرية الشباب العربي وندوة علمية حول "مفاهيم الوسطية والحوار والتعايش السلمي لدى الشباب العربي" وزيارة الموقع الاثري في سبيطلة، وتختتم يوم الاحد بقافلة الشباب العربي للتطوع باولاد منصر وتركيز نواة مكتبة ورسوم جداريات وورشة صياغة ميثاق الشباب العربي وسهرة موسيقية من تأثيث فرقة دار الشباب بالمكناسي.


وثمّنت دينا صيوري (مشاركة من فلسطين) أهمية مثل هذه التظاهرات التي من شأنها أن تمدّ جسور التواصل بين الشباب العربي ونشر ثقافة التطوع والتضامن بين الشباب، وبيّنت أن مشاركتها تتضمّن تمثيل فلسطين في "الدبكة الشعبية" واللباس التقليدي والمشاركة في الورشات.
وذكر عبد الله بلقاسم (مشارك من اليمن) ان الوفد اليمني يمثّل بلاده ويشارك بالجانب التراثي والعادات والتقاليد الموجودة باليمن وفي الندوات والورشات بهدف تنمية الشباب العربي.
ويذكر أن هذه التظاهرة أشرفت على تنظينها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمشاركة عدد من الجمعيات الناشطة في الجهة.

  
  
     
  

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