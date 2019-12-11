سفير ايطاليا بتونس يثمن نجاح التعاون التونسي الايطالي في انجاز مشروع تنمية رجيم معتوق

Mercredi 11 Decembre 2019



وات

- ثمن السفير الايطالي بتونس " لورنزو فاتارا" خلال الزيارة التي اداها صباح اليوم لولاية قبلي نجاح التعاون التونسي الايطالي وخاصة مع وزارة الدفاع التونسية الذي اثمر "جوهرة رجيم معتوق التي تعتبر مثالا للتجارب النوعية الناجحة التي كان لها انعكاس اجتماعي واقتصادي كبير على ولاية قبلي " على حد تعبيره واشار السفير الى ان نجاح مشروع رجيم معتوق حفز الجانب الايطالي على المضي قدما في تمويل المشروع المماثل الذي سيتم تنفيذه بمنطقة المحدث على بعد 40 كلم جنوبي معتمدية الفوار على مساحة جملية تفوق 1000 هكتار باعتمادات تناهز 150 مليون دينار والذي يكرس الحرص على ان تكون المشاريع التي يتم تمويلها بتونس ذات بعد يعود بالنفع بشكل رئيسي على حياة المواطن مبينا ان هذا المشروع سيتم تمويله في اطار تحويل الديون التونسية تجاه ايطاليا الى مشاريع استثمارية ناجحة كما دعا " لورنزو" الى مزيد العمل على تثمين الثروات الطبيعية للجهة مع اعطاء علامة مميزة لتمور رجيم معتوق الامر الذي سيساهم في مزيد رواجها بايطاليا واوروبا خاصة وان الشعب الايطالي له علم بتجربة رجيم معتوق مؤكدا وجود خط تمويلي ايطالي للمشاريع الصغرى بتونس سيتم تنظيم يوم اعلامي خلال شهر جانفي المقبل بولاية قبلي لتعريف الباعثين الشبان بكيفية الاستفادة من هذه التمويلات.واعرب السفير عن استعداده لتنظيم زيارة لرجال اعمال وباعثين ايطاليين الى ولاية قبلي قصد التعرف على مكامن الاستثمار بهذه الربوع مشيرا الى تواصل النقاشات بين الجانبين التونسي والايطالي حول تنظيم هجرة الشباب للعمل بايطاليا بصفة قانونية يشار الى ان زيارة السفير الايطالي للولاية كانت مناسبة لتقديم عرض حول ابرز المؤشرات السياحية والفلاحية لهذا الموسم فضلا عن تنظيم زيارة ميدانية لمشروع تنمية رجيم معتوق ولمدينة قبلي القديمة قصد التشاور حول افاق التعاون بين بلدية قبلي وايطاليا لانجاز مشروع لاعادة ترميم هذا المعلم الاثري حمد