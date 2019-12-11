مدنين: انطلاق عملية تسريح الغاز في الانبوب المزود للغاز الطبيعي بجربة في انتظار تزويد الحرفاء به قريبا

Mercredi 11 Decembre 2019



وات

- تم، يوم أمس الثلاثاء، تسريح الغاز في الانبوب المزود للغاز الطبيعي إلى جزيرة جربة على طول 40 كلم من محطة القنطرة الى سيدي زايد، في إطار استكمال عملية التجريب والتثبت من التجهيزات وتنظيف الانابيب من أية شوائب قبل تزويد الحرفاء بصفة نهائية به، حسب ما ذكره رئيس تهيئة مشروع الغاز الطبيعي قابس مدنين جربة وجرجيس، فتحي بن عمر.وبيّن ذات المصدر في تصريح لـ(وات) ، انه ومع انتهاء هذه العملية التي لن تتجاوز الاسبوعين، وفق تقديره، ستتسلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز المشروع لتنطلق بعدها في توزيع الغاز الطبيعي على الحرفاء وخاصة منهم النزل الكائنة بجزيرة جربة.وقد انطلق مشروع تزويد المناطق السياحية بجربة وجرجيس والمنطقة الصناعية بمدنين، من محطة غنوش بولاية قابس، وذلك على طول 150 كلم تحت الضغط العالي 176 بار، بقنوات من الفولاذ يبلغ قطرها 329 مم (12 بوس)، ليتم في إطار المشروع، إنجاز عدة محطات على طول هذا المسار في كل من "عرام" و"مارث" و"سيدي مخلوف" و"الرصيفات" و"قلالة"، الى جانب محطات أخرى، لقطع انسياب الغاز بكلفة جملية للمشروع تجاوزت الـ100 مليون دينار.