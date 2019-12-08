Dimanche 08 Decembre 2019



باب نات

- واصلت الأحد 8 ديسمبر، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان عبير موسي التهريج والبلطجة والاستفزاز خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2020.وبعد فشلها في تعطيل أشغال المجلس قامت عبير موسي بالجلوس على مقعد رئيس المجلس في مواصلة للاستفزاز قبل ان تطلب منها رئيسة الجلسة سميرة الشواشي الابتعاد عن كرسي الرئيس الا أن عبير موسي رفضت ذلك.وعبر عدد من النواب عن استيائهم لما قامت به عبير موسي، منددين بخطورة حادثة الجلوس على كرسي رئيس المجلس الذي انتخب لأجله راشد الغنوشي حسب تعبير عدد من النواب المتداخلين.وقال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، إنه لا يسمح بالتسيب وترذيل مؤسسة البرلمان، مؤكدا أن كتلته قادرة على إنزال المعتصمين من منصة رئاسة المجلس.من جهته اعتبر النائب عن النهضة سمير ديلو، أن ما قامت به موسي هو عملية انتحال صفة.