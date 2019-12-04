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جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم - البدري والخنيسي والشعباني والمنتخب التونسي في القائمة النهائية للمرشحين

Mercredi 04 Decembre 2019

Mercredi 04 Decembre 2019
وات - سيكون انيس البدري وطه ياسين ياسين الخنيسي ومعين الشعباني والمنتخب التونسي لكرة القدم من بين المرشحين لجوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم لسنة 2019 وذلك على ضوء القائمة النهائية التي نشرها الهيكل القاري اليوم الاربعاء على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات.

وتم اختيار لاعبي الترجي الرياضي التونسي انيس البدري وطه ياسين الخنيسي ضمن قائمة نهائية بخمسة لاعبين ضمن جائزة افضل لاعب في مسابقات الاندية وذلك الى جانب كل من الطوغولي كودجو فو دوه لابا (نهضة بركان - العين) والمصري طارق حامد (الزمالك) والجزائري يوسف البلايلي (الترجي الرياضي التونسي -اهلي جدة).


اما بالنسبة لجائزة افضل مدرب فان معين الشعباني (الترجي الرياضي التونسي) سيكون في منافسة مع اليو سيسي (السنيغال) والسويسري كريستيان غروس (الزمالك) وجمال بلماضي (الجزائر) والفرنسي نيكولاس دوبوي (مدغشقر).

وفي ما يتعلق بجائزة افضل منتخب في السنة فسيتنافس المنتخب التونسي على هذا اللقب مع كل من الجزائر ومدغشقر ونيجيريا والسنيغال.
وضمت القائمة النهائية لجائزة افضل لاعب افريقي 10 لاعبين هم: الكامروني اندري اونانا (اجاكس) والمغربي حكيم زياش (اجاكس) والجزائري اسماعيل بالناصر (جمعية ميلانو) والسنيغالي كاليدو كوليبالي (نابولي) والمصري محمدصلاح (ليفربول) والنيجيري اوديون ايغالو (شانغاي شينهوا) والغابوني بيار ايمريك اوباميانغ (ارسنال) والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) والسنيغالي ساديو ماني (ليفربول) والجزائري يوسف البلايلي (الجزائر-اهلي جدة).
وسيتم الاعلان عن المتوجين بمختلف الجوائز خلال الحفل المقرر تنظيمه يوم 7 جانفي 2020 بمصر.

  
  
     
  
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