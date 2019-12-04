جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم - البدري والخنيسي والشعباني والمنتخب التونسي في القائمة النهائية للمرشحين

Mercredi 04 Decembre 2019
وات - سيكون انيس البدري وطه ياسين ياسين الخنيسي ومعين الشعباني والمنتخب التونسي لكرة القدم من بين المرشحين لجوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم لسنة 2019 وذلك على ضوء القائمة النهائية التي نشرها الهيكل القاري اليوم الاربعاء على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات.
وتم اختيار لاعبي الترجي الرياضي التونسي انيس البدري وطه ياسين الخنيسي ضمن قائمة نهائية بخمسة لاعبين ضمن جائزة افضل لاعب في مسابقات الاندية وذلك الى جانب كل من الطوغولي كودجو فو دوه لابا (نهضة بركان - العين) والمصري طارق حامد (الزمالك) والجزائري يوسف البلايلي (الترجي الرياضي التونسي -اهلي جدة).
اما بالنسبة لجائزة افضل مدرب فان معين الشعباني (الترجي الرياضي التونسي) سيكون في منافسة مع اليو سيسي (السنيغال) والسويسري كريستيان غروس (الزمالك) وجمال بلماضي (الجزائر) والفرنسي نيكولاس دوبوي (مدغشقر).
وفي ما يتعلق بجائزة افضل منتخب في السنة فسيتنافس المنتخب التونسي على هذا اللقب مع كل من الجزائر ومدغشقر ونيجيريا والسنيغال.
وضمت القائمة النهائية لجائزة افضل لاعب افريقي 10 لاعبين هم: الكامروني اندري اونانا (اجاكس) والمغربي حكيم زياش (اجاكس) والجزائري اسماعيل بالناصر (جمعية ميلانو) والسنيغالي كاليدو كوليبالي (نابولي) والمصري محمدصلاح (ليفربول) والنيجيري اوديون ايغالو (شانغاي شينهوا) والغابوني بيار ايمريك اوباميانغ (ارسنال) والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) والسنيغالي ساديو ماني (ليفربول) والجزائري يوسف البلايلي (الجزائر-اهلي جدة).
وسيتم الاعلان عن المتوجين بمختلف الجوائز خلال الحفل المقرر تنظيمه يوم 7 جانفي 2020 بمصر.
وتم اختيار لاعبي الترجي الرياضي التونسي انيس البدري وطه ياسين الخنيسي ضمن قائمة نهائية بخمسة لاعبين ضمن جائزة افضل لاعب في مسابقات الاندية وذلك الى جانب كل من الطوغولي كودجو فو دوه لابا (نهضة بركان - العين) والمصري طارق حامد (الزمالك) والجزائري يوسف البلايلي (الترجي الرياضي التونسي -اهلي جدة).
اما بالنسبة لجائزة افضل مدرب فان معين الشعباني (الترجي الرياضي التونسي) سيكون في منافسة مع اليو سيسي (السنيغال) والسويسري كريستيان غروس (الزمالك) وجمال بلماضي (الجزائر) والفرنسي نيكولاس دوبوي (مدغشقر).
وفي ما يتعلق بجائزة افضل منتخب في السنة فسيتنافس المنتخب التونسي على هذا اللقب مع كل من الجزائر ومدغشقر ونيجيريا والسنيغال.
وضمت القائمة النهائية لجائزة افضل لاعب افريقي 10 لاعبين هم: الكامروني اندري اونانا (اجاكس) والمغربي حكيم زياش (اجاكس) والجزائري اسماعيل بالناصر (جمعية ميلانو) والسنيغالي كاليدو كوليبالي (نابولي) والمصري محمدصلاح (ليفربول) والنيجيري اوديون ايغالو (شانغاي شينهوا) والغابوني بيار ايمريك اوباميانغ (ارسنال) والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) والسنيغالي ساديو ماني (ليفربول) والجزائري يوسف البلايلي (الجزائر-اهلي جدة).
وسيتم الاعلان عن المتوجين بمختلف الجوائز خلال الحفل المقرر تنظيمه يوم 7 جانفي 2020 بمصر.
En continu
- 12:47 حكومة الفرصة الأخيرة..
- Hier 21:55 مهبولة وزغرتولها في وذنها...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:16
|07:16
|05:44
|
19°
|19°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|19°-12
|20°-11
|20°-12
|20°-12
|18°-12
Follow @babnet_Tunisie
(117 404) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 92 495) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 328) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 583) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 128) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 295) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 335) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 184) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 52 078) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 631) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 046) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 468) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 805) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 785) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 43 848) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 694) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 150) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 528) السليطي: الإذن بالاحتفاظ بسامي الف
( 40 159) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 39 936) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
Par:moutawassity (Tunisia )
Sur: عدد ضحايا حادث انزلاق الحافلة السياحية بعين السنوسي يرتفع إلى 29 قتيلا و6 مصابين حالتهم حرجة