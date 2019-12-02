صافرة انغولية للقاء بلاتينيوم الزيمبابوي والنجم الساحلي برابطىة ابطال افريقيا

Lundi 02 Decembre 2019



وات

- تم تعيين طاقم تحكيم انغولي لادارة مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي والنجم الساحلي التي ستقام يوم السبت المقبل على الساعة الثانية بعد الظهر في بولاوايو لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن مرحلة المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.ويتركب ثلاثي التحكيم من الحكم هيلدير مارتينس دي كارفالهو والمساعدين جيرسون دوس سانتوس وايفانيلدو مايرييس لوبيز.وستجمع المقابلة الثانية لهذه المجموعة يوم الجمعة على الساعة الثامنة ليلا في ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية الاهلي المصري بالهلال السوداني.وكان النجم الساحلي فاز في الجولة الاولى على الاهلي المصري 1-0 في رادس في حين تغلب الهلال السوداني في الخرطوم على بلاتينيوم الزيمبابوي 2-1.