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المنستير: المصادقة على انتصاب أربعة مؤسسات جديدة بمركز العمل عن بعد بالجهة

Mardi 19 Novembre 2019

Mardi 19 Novembre 2019
وات - صادقت اللّجنة الجهوية المكلفة بدراسة مطالب الانتصاب بمركز العمل عن بعد بالمنستير، خلال جلستها التي عقدت يوم أمس الاثنين بمقر الولاية، على انتصاب 4 مؤسسات جديدة لباعثين شبان من حاملي شهادات التعليم العالي.

وستنشط هذه المؤسسات الجديدة في مجال تطوير مواقع "الواب" وتطبيقات الهواتف الذكية، وسيحظى باعثيها بمكاتب مجهزة بكلّ مستلزمات بعث مثل هذا النوع من المؤسسات في فضاء مركز العمل عن بعد بالمنستير، علاوة على تمتعهم بالإحاطة من قبل الإدارات الجهوية ذات الصلة لضمان نجاح المرحلة الأولى من إحداث مؤسساتهم قبل خروجها من فضاء مركز العمل عن بعد للانتصاب بصفة فردية وتوسعة النشاط.
وصادقت اللّجنة كذلك خلال جلستها، على التجديد بسنة واحدة لمؤسسة ناشطة في مجال التسويق عبر "الواب".


ويعِدّ حاليا مركز العمل عن بعد بالمنستير، 11 مؤسسة تنشط في مجال تطوير مواقع "الواب" والتطبيقات الذكية، سترتفع إلى 15 بمجرد انتصاب الـ4مؤسسات الجديدة التي صادقت عليها اللّجنة خلال جلستها التي أشرف عليها كاتب عام الولاية البشير عطيّة وحضرها أعضائها من ممثلي هياكل الدعم والمساندة للباعثين الشبان بالجهة، على غرار مركز الأعمال بالجهة.

  
  
     
  
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