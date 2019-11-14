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الكاف: المصادقة على تعويض الفلاحين المتضررين خلال سنة 2018 والمطالبة بتمتيع بقية المتضررين بنفس الاجراء

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
وات - طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، الاطراف المعنية في الحكومة، بالاسراع في تقديم التعويضات لكل الفلاحين المتضررين من الجفاف والبرد والفيضانات في اسرع وقت ممكن، لاسيما بعد موافقة الحكومة على تعويض الفلاحين المتضررين خلال سنة2018، وفق ما صرح به رئيس الاتحاد منير لعبيدي ل(وات).

وقال لعبيدي ان الحكومة رصدت الاعتمادات اللازمة لجبر الاضرار للفلاحين المتضررين خلال الموسم الفلاحي 2017/2018 بما مكن من اطلاق عمليات التعويض للبعض منهم بعد اتمام الاجراءات المستوجبة في الغرض، في حين لا يزال مصير اكثر من 500 عائلة فلاحية متضررة جراء الفيضانات التي ضربت معتمديات السرس والدهماني والقصور خلال صائفة 2019 "مجهول" اعلى حد قوله.


كما طالب الاتحاد الحكومة بالاسراع بتوفير الاسمدة الكيميائية اللازمة لانجاح عمليات البذر للزراعات الكبرى التي انطلقت منذ مدة في ظروف وصفها ب"السيئة" نتيجة غياب مادة ثاني الامونيتر الفصفوري (د.أ.ب ) التي قال أنها "تباع عن طريق المضاربة وتغيب في المسالك المنظمة".

واشار الى ضعف تمويل الموسم الفلاحي الجديد والى الصعوبات التي يتعرض لها الفلاح عند تقديمه مطلبا للحصول على قرض موسمي، وطالب في ذات الاطار، بالترفيع في سقف المبلغ المخصص للجهة والذي لا يتجاوز وفق تقديره مليون و700 الف دينار.

  
  
     
  
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