ثلاث جولات ترويجية لتقديم فرص الاعمال في السوق الكينية

Vendredi 08 Novembre 2019
وات - تنتظم ثلاث جولات ترويجية ببادرة من مجموعة التفكير "ثينك افريكا" خلال شهر نوفمبر 2019 (12 نوفمبر بتونس، و13 نوفمبر بالحمامات و14 نوفمبر بسوسة)، لتحسيس المصدرين التونسيين بامكانيات السوق الكينية وافاق التّصدير نحو هذه السوق، وفق ما اورده مركز النهوض بالصادرات، الجمعة.
ويتنزل هذا الحدث في اطار مشروع النهوض بانشطة التصدير المشغلة نحو اسواق افريقية جديدة تنفذه الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، تحت اشراف الوزارة الفدرالية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات.
ويشكل هذا الحدث، أيضا، استمرارية للعملية الاستكشافية التي جرت من 13 الى 21 اكتوبر 2019 بنيروبي والرامية الى تشبيك العلاقات بين اعضاء مجموعة التفكير "ثينك افريكا" والمؤسسات واوساط الاعمال في كينيا ومكتب مركز النهوض بالصادرات بنيروبي.
ويتنزل هذا الحدث في اطار مشروع النهوض بانشطة التصدير المشغلة نحو اسواق افريقية جديدة تنفذه الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، تحت اشراف الوزارة الفدرالية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات.
ويشكل هذا الحدث، أيضا، استمرارية للعملية الاستكشافية التي جرت من 13 الى 21 اكتوبر 2019 بنيروبي والرامية الى تشبيك العلاقات بين اعضاء مجموعة التفكير "ثينك افريكا" والمؤسسات واوساط الاعمال في كينيا ومكتب مركز النهوض بالصادرات بنيروبي.
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Par:essoltan (France )
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