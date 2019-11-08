وفاة عمر الشاذلي أول عميد لكلية الطب بتونس والطبيب الخاص للزعيم بورقيبة

Vendredi 08 Novembre 2019
وات - توفي، اليوم الجمعة، الأستاذ في الطب عمر الشاذلي، أول عميد لكلية الطب بتونس وأحد مؤسسيها والطبيب الخاص للزعيم الحبيب بورقيبة، عن عمر يناهز 94 عاما.
ويعد الأستاذ الشاذلي احدى قامات الطب في تونس، درس الطب في جامعة ستراسبورغ أين تخصص في علم الامراض وتحصل عام 1957 على الدكتوراة ثم عام 1960 على شهادة التبريز بباريس.
وأصبح عمر الشاذلي منذ 1960 الطبيب الخاص للرئيس الحبيب بورقيبة، كما كان اول مدير تونسي لمعهد باستور سنة 1963 وهو منصب حافظ عليه إلى عام 1988 وعين الفقيد في ماي 1986 وزيرا للتعليم العالي وللبحث العلمي وفي جويلية 1986 كلف أيضا بحقيبة للتربية القومية، وفي ماي 1987 وزيرا مديرا للديوان الرئاسي إلى غاية 7 نوفمبر 1987 تاريخ إزاحة بورقيبة.
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وقام عمر الشاذلي بنشر عدة أبحاث طبية من أبرزها "موجز قانون ابن سينا" و"شرح تشريح القانون لابن سينا" التي قام بترجمتهما من الفرنسية الأول صحبة علي حمريت والثاني صحبة أحمد الزين البرهومي.
كما ينتمي بصفتي عضو منتسب أجنبي وعضو مراسل أجنبي إلى الأكاديمية الوطنية للطب بفرنسا.
ويعد الأستاذ الشاذلي احدى قامات الطب في تونس، درس الطب في جامعة ستراسبورغ أين تخصص في علم الامراض وتحصل عام 1957 على الدكتوراة ثم عام 1960 على شهادة التبريز بباريس.
وأصبح عمر الشاذلي منذ 1960 الطبيب الخاص للرئيس الحبيب بورقيبة، كما كان اول مدير تونسي لمعهد باستور سنة 1963 وهو منصب حافظ عليه إلى عام 1988 وعين الفقيد في ماي 1986 وزيرا للتعليم العالي وللبحث العلمي وفي جويلية 1986 كلف أيضا بحقيبة للتربية القومية، وفي ماي 1987 وزيرا مديرا للديوان الرئاسي إلى غاية 7 نوفمبر 1987 تاريخ إزاحة بورقيبة.
اقرأ أيضا: الطبيب الخاص لبورقيبة: بن علي هو الذي خطط لتفجيرات سوسة و المنستير والإسلاميون أبرياء
وقام عمر الشاذلي بنشر عدة أبحاث طبية من أبرزها "موجز قانون ابن سينا" و"شرح تشريح القانون لابن سينا" التي قام بترجمتهما من الفرنسية الأول صحبة علي حمريت والثاني صحبة أحمد الزين البرهومي.
كما ينتمي بصفتي عضو منتسب أجنبي وعضو مراسل أجنبي إلى الأكاديمية الوطنية للطب بفرنسا.
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Par:corruption (France )
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