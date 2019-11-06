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المنستير: اللّجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية تقترح إيقاف نشاط خمسة فضاءات طفولة فوضوية في معتمدية المنستير

Mercredi 06 Novembre 2019

Mercredi 06 Novembre 2019
وات - اقترحت اللّجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية بالمنستير إصدار خمسة قرارات إيقاف نشاط لخمسة فضاءات فوضوية للطفولة بمعتمدية المنستير من مجموع تسعة فضاءات طفولة زارتها أمس وفق ما أفاد به اليوم صحفية "وات" المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نبيل ميلاد.

واقترحت اللّجنّة إيقاف نشاط هذه الفضاءات التي تشمل هياكل تقوم بدروس خصوصية ومحاضن أطفال مدرسية، باعتبارها فضاءات تتعاطى نشاطا أصليا دون وجه قانوني ودون وصل إيداع ودون كرّاسات شروط علاوة على معاينة اللّجنة لوجود أطفال من أعمار مختلفة من بينهم أطفال في سن الطفولة المبكرة أي 3 و4 سنوات حسب ذات المصدر، مشيرا إلى أنّ اللّجنة عاينت ميدانيا بعض الفضاءات التي كانت مغلقة علاوة على وجود إشعارات غير جدّية.
وكانت اللّجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية للطفولة بولاية المنستير أصدرت ستة قرارات إيقاف نشاط لمؤسسات طفولة فوضوية بالجهة على إثر أوّل زيارة ميدانية لها خلال السنة التربوية 2019-2020.


وتعمل اللّجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية على التصدّي للانتصاب الفوضوي في قطاع الطفولة وتوفير الظروف المريحة لمؤسسات الطفولة القانونية المتحصّلة على أوصول إيداع للعمل في إطار تنافس نزيه حسب ما بيّن نبيل ميلاد.
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