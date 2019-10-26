الرابطة 2- نتائج مقابلات الجولة الرابعة

Samedi 26 Octobre 2019
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:
المجموعة الأولى :
السبت 26 أكتوبر 2019
هلال مساكن - النجم الرادسي 1-1
سكك الحديد الصفاقسي - ملعب منزل بورقيبة 1-0
الأحد 27 أكتوبر 2019
الساعة 14 و30 سبورتينغ بن عروس - الأولمبي الباجي
مستقبل السبيخة - جمعية أريانة
مستقبل قابس - أولمبيك مدنين
ترجي جرجيس - أولمبيك سيدي بوزيد
المجموعة الثانية :
السبت 26 أكتوبر 2019
مستقبل المرسى - الملعب القابسي 0-2
أمل حمام سوسة - أمل جربة 0-1
جندوبة الرياضية - الملعب الصفاقسي 3-1
مستقبل رجيش - نادي منزل بوزلفة 2-1
قوافل قفصة - مستقبل وادي الليل 1-0
جمعية جربة - مستقبل القصرين 1-0
المجموعة الأولى :
السبت 26 أكتوبر 2019
هلال مساكن - النجم الرادسي 1-1
سكك الحديد الصفاقسي - ملعب منزل بورقيبة 1-0
الأحد 27 أكتوبر 2019
الساعة 14 و30 سبورتينغ بن عروس - الأولمبي الباجي
مستقبل السبيخة - جمعية أريانة
مستقبل قابس - أولمبيك مدنين
ترجي جرجيس - أولمبيك سيدي بوزيد
المجموعة الثانية :
السبت 26 أكتوبر 2019
مستقبل المرسى - الملعب القابسي 0-2
أمل حمام سوسة - أمل جربة 0-1
جندوبة الرياضية - الملعب الصفاقسي 3-1
مستقبل رجيش - نادي منزل بوزلفة 2-1
قوافل قفصة - مستقبل وادي الليل 1-0
جمعية جربة - مستقبل القصرين 1-0
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Par:karimyousef (France )
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