Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fet El Miaad  

الرابطة 2- نتائج مقابلات الجولة الرابعة

Samedi 26 Octobre 2019

Samedi 26 Octobre 2019
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:
المجموعة الأولى :
السبت 26 أكتوبر 2019
هلال مساكن - النجم الرادسي 1-1

سكك الحديد الصفاقسي - ملعب منزل بورقيبة 1-0

الأحد 27 أكتوبر 2019
الساعة 14 و30 سبورتينغ بن عروس - الأولمبي الباجي
مستقبل السبيخة - جمعية أريانة
مستقبل قابس - أولمبيك مدنين
ترجي جرجيس - أولمبيك سيدي بوزيد


المجموعة الثانية :
السبت 26 أكتوبر 2019
مستقبل المرسى - الملعب القابسي 0-2
أمل حمام سوسة - أمل جربة 0-1
جندوبة الرياضية - الملعب الصفاقسي 3-1
مستقبل رجيش - نادي منزل بوزلفة 2-1
قوافل قفصة - مستقبل وادي الليل 1-0
جمعية جربة - مستقبل القصرين 1-0

  
  
     
  
cadre-d3a24cab962fa107be24173c2f9b121a-2019-10-26 17:19:30






0 de 0 commentaires pour l'article 191645



En continu

السبت 26 أكتوبر 2019 | 27 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:58 17:31 15:05 12:10 06:37 05:10
21°
 21° % 49 :الرطــوبة
تونــس 19°
2.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
21°-1924°-1723°-1723°-1724°-16
  • Avoirs en devises
    18505,6

  • (25 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15134 DT        1$ =2,83550 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 oct)   229,6 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572109004|191645 527|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires