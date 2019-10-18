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رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين في جلسة عامة يوم الاربعاء 23 اكتوبر الجاري

Vendredi 18 Octobre 2019

Vendredi 18 Octobre 2019
وات - يعقد مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 23 اكتوبر الجاري جلسة عامة يؤدي خلالها رئيس الجمهورية المنتخب اليمين ،وفق ما صرح به النائب وعضو مكتب المجلس غازي الشواشي لوكالة تونس افريقيا للانباء



  
  
     
  
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