بنزرت: حزبا ''قلب تونس'' و''النهضة'' يفوزان بمقعدين لكل منهما من مجموع 9 مقاعد

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- أسفرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المعلنة، الاثنين، من قبل الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات عن الدائرة الانتخابية ببنزرت، عن حصول حزب قلب تونس على مقعدين بعدد 32938 صوتا، وحزب حركة النهضة على مقعدين بعدد 25283 صوتا، والقائمة الائتلافية الكرامة على مقعد واحد بعدد 9567 صوتا، وحزب التيار الديمقراطي على مقعد واحد بعدد 7722 صوتا ، والحزب الدستوري الحر على مقعد واحد بعدد 6156 صوتا، وحزب تحيا تونس على مقعد واحد بعدد 4998 صوتا، وقائمة "عيش تونسي" على مقعد واحد بعدد 4670 صوتا.من جهة أخرى، بلغت النسبة العامة للمشاركة في الاقتراع في الانتخابات التشريعية، 43 بالمائة، بعدد أصوات جملية مصرح بها بلغ 132813، بينما بلغ عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق 136914، وعدد الأوراق الملغاة 2550 ورقة، وعدد الاوراق البيضاء 1551.وفي ما يلي النتائج العامة بحساب عدد الأصوات لكل قائمة مترشحة:ـ حزب تيار المحبة 913 صوتاـ حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري 3598ـ الحزب الدستوري الحر 6156ـ حزب الرحمة 1711ـ آفاق تونس 3488ـ الجبهة الشعبية 1476ـ حركة نداء تونس 2320ـ البديل التونسي 665ـ أحرار الغد 421ـ قائمة أمل وعمل 1910ـ حركة هلموا لتونس 1542ـ الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي 745ـ عيش تونسي 4670ـ الفلاح 877ـ الوطن الجديد 754ـ قائمة الجبهة 448ـ التضامن 1329ـ التحدي 543ـ حزب التكتل من أجل العمل والحريات 282ـ التيار الديمقراطي 7722ـ بني وطني 519ـ قلب تونس 32938ـ تونس.أخرى 2095ـ حركة مشروع تونس 1247ـ كلنا للوطن 1102ـ حقي في التنمية 721ـ قائمة الربيع 543ـ ائتلاف الكرامة 9567ـ تونس متاعنا 811ـ بنزرت البية 558ـ حزب المؤتمر 428ـ حركة تحيا تونس 4998ـ وحدة بنزرت 1650ـ بنزرت دارنا الكبيرة 593ـ حركة النهضة 25283ـ الحزب الاشتراكي الدستوري 538ـ حركة الشعب 2714ـ حزب الأمل 2070ـ متفائلون 274ـ تونس أمانة 616ـ الفاعلون الصادقون 277ـ أحبك يا شعب 1701يشار إلى أن الحاصل الانتخابي بلغ 14757صوتا لكل مقعد نيابي.