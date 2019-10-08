بنزرت: حزبا ''قلب تونس'' و''النهضة'' يفوزان بمقعدين لكل منهما من مجموع 9 مقاعد

Mardi 08 Octobre 2019
وات - أسفرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المعلنة، الاثنين، من قبل الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات عن الدائرة الانتخابية ببنزرت، عن حصول حزب قلب تونس على مقعدين بعدد 32938 صوتا، وحزب حركة النهضة على مقعدين بعدد 25283 صوتا، والقائمة الائتلافية الكرامة على مقعد واحد بعدد 9567 صوتا، وحزب التيار الديمقراطي على مقعد واحد بعدد 7722 صوتا ، والحزب الدستوري الحر على مقعد واحد بعدد 6156 صوتا، وحزب تحيا تونس على مقعد واحد بعدد 4998 صوتا، وقائمة "عيش تونسي" على مقعد واحد بعدد 4670 صوتا.
من جهة أخرى، بلغت النسبة العامة للمشاركة في الاقتراع في الانتخابات التشريعية، 43 بالمائة، بعدد أصوات جملية مصرح بها بلغ 132813، بينما بلغ عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق 136914، وعدد الأوراق الملغاة 2550 ورقة، وعدد الاوراق البيضاء 1551.
وفي ما يلي النتائج العامة بحساب عدد الأصوات لكل قائمة مترشحة:
ـ حزب تيار المحبة 913 صوتا
ـ حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري 3598
ـ الحزب الدستوري الحر 6156
ـ حزب الرحمة 1711
ـ آفاق تونس 3488
ـ الجبهة الشعبية 1476
ـ حركة نداء تونس 2320
ـ البديل التونسي 665
ـ أحرار الغد 421
ـ قائمة أمل وعمل 1910
ـ حركة هلموا لتونس 1542
ـ الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي 745
ـ عيش تونسي 4670
ـ الفلاح 877
ـ الوطن الجديد 754
ـ قائمة الجبهة 448
ـ التضامن 1329
ـ التحدي 543
ـ حزب التكتل من أجل العمل والحريات 282
ـ التيار الديمقراطي 7722
ـ بني وطني 519
ـ قلب تونس 32938
ـ تونس.أخرى 2095
ـ حركة مشروع تونس 1247
ـ كلنا للوطن 1102
ـ حقي في التنمية 721
ـ قائمة الربيع 543
ـ ائتلاف الكرامة 9567
ـ تونس متاعنا 811
ـ بنزرت البية 558
ـ حزب المؤتمر 428
ـ حركة تحيا تونس 4998
ـ وحدة بنزرت 1650
ـ بنزرت دارنا الكبيرة 593
ـ حركة النهضة 25283
ـ الحزب الاشتراكي الدستوري 538
ـ حركة الشعب 2714
ـ حزب الأمل 2070
ـ متفائلون 274
ـ تونس أمانة 616
ـ الفاعلون الصادقون 277
ـ أحبك يا شعب 1701
يشار إلى أن الحاصل الانتخابي بلغ 14757صوتا لكل مقعد نيابي.
من جهة أخرى، بلغت النسبة العامة للمشاركة في الاقتراع في الانتخابات التشريعية، 43 بالمائة، بعدد أصوات جملية مصرح بها بلغ 132813، بينما بلغ عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق 136914، وعدد الأوراق الملغاة 2550 ورقة، وعدد الاوراق البيضاء 1551.
وفي ما يلي النتائج العامة بحساب عدد الأصوات لكل قائمة مترشحة:
ـ حزب تيار المحبة 913 صوتا
ـ حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري 3598
ـ الحزب الدستوري الحر 6156
ـ حزب الرحمة 1711
ـ آفاق تونس 3488
ـ الجبهة الشعبية 1476
ـ حركة نداء تونس 2320
ـ البديل التونسي 665
ـ أحرار الغد 421
ـ قائمة أمل وعمل 1910
ـ حركة هلموا لتونس 1542
ـ الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي 745
ـ عيش تونسي 4670
ـ الفلاح 877
ـ الوطن الجديد 754
ـ قائمة الجبهة 448
ـ التضامن 1329
ـ التحدي 543
ـ حزب التكتل من أجل العمل والحريات 282
ـ التيار الديمقراطي 7722
ـ بني وطني 519
ـ قلب تونس 32938
ـ تونس.أخرى 2095
ـ حركة مشروع تونس 1247
ـ كلنا للوطن 1102
ـ حقي في التنمية 721
ـ قائمة الربيع 543
ـ ائتلاف الكرامة 9567
ـ تونس متاعنا 811
ـ بنزرت البية 558
ـ حزب المؤتمر 428
ـ حركة تحيا تونس 4998
ـ وحدة بنزرت 1650
ـ بنزرت دارنا الكبيرة 593
ـ حركة النهضة 25283
ـ الحزب الاشتراكي الدستوري 538
ـ حركة الشعب 2714
ـ حزب الأمل 2070
ـ متفائلون 274
ـ تونس أمانة 616
ـ الفاعلون الصادقون 277
ـ أحبك يا شعب 1701
يشار إلى أن الحاصل الانتخابي بلغ 14757صوتا لكل مقعد نيابي.
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Par:Biladi2012 (Tunisia )
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