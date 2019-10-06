تشريعية 2019: نسبة الاقتراع في عدد من الجهات /محيّن/

Dimanche 06 Octobre 2019



وات

زغوان: 9 بالمائة نسبة الإقتراع الى حدود الساعة 11 صباحا

صفاقس1: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الى 13,94 بالمائة الى حدود منتصف النهار

القيروان: تسجيل نسبة اقتراع ب66ر5 بالمائة الى حدود الساعة العاشرة صباحا

قبلي: تسجيل نسبة اقبال ب 78ر4 بالمائة في مختلف مراكز الاقتراع

بن عروس : نسبة المشاركة العامة في مختلف الدوائر بلغت 7فاصل 2 بالمائة الى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا

تونس 1 : بلوغ نسبة تصويت ب 13 بالمائة إلى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا

القصرين: نسبة الإقبال على كافة مراكز الإقبال بالجهة تبلغ 10 فاصل 7 بالمائة إلى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا القصرين

منوبة: بلوغ نسبة تصويت ب7,9 بالمائة وايقاف ثلاثة انفار بسبب تعطيل سير الانتخابات

أريانة : 13 بالمائة نسبة الاقبال على التصويت إلى حدود الساعة الحادية عشر صباحا

نابل1: 5 بالمائة نسبة إقبال الناخبين على الاقتراع إلى حدود الساعة العاشرة

قابس: بلوغ نسبة الاقتراع 6.1 بالمائة الى حدود العاشرة صباحا



قفصة : 6 بالمائة نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية بدائرة قفصة إلى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا

صفاقس1 : 96ر3 بالمائة نسبة المشاركة في الانتخابات الى حدود الساعة التاسعة صباحا

جندوبة: 5ر7 بالمائة نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الى حدود الساعة 11 صباحا

سيدي بوزيد: 5ر3 بالمائة نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الى حدود الساعة العاشرة

نابل: نسبة المشاركة بدائرة نابل 2 في حدود 7 فاصل 37 بالمائة الى حدود العاشرة صباحا

صفاقس 2: تسجيل نسبة إقبال عامة على مراكز الاقتراع في حدود 7،9 بالمائة في حدود الساعة العاشرة صباحا

المهدية: تسجيل نسبة مشاركة تعادل 7 بالمائة في حدود الساعة 11 صباحا

انطلقت عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية بدائرة زغوان منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد بكافة مكاتب الاقتراع، وقد بدأت عملية التصويت "بطيئة" ثم بلغت نسبتها الى حدود الساعة 11 صباحا 9 بالمائة، وفق ما ذكره رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان عبد العزيز عجال ل(وات).وأوضح عجال أن عدد المقترعين بلغ 10696 مقترعا من جملة 118218 ناخبا مسجلا بالقائمات الانتخابية موزعين على 255 مكتب اقتراع، ويشرف على تسيير العملية الانتخابية 1043 مكتب اقتراع بمراقبة 3000 ملاحظ، واشار إلى أن الهيئة لم تسجل خروقات أو تجاوزات إلى حدود هذه الساعة.بلغت نسبة اقبال الناخبين على مختلف مراكز الاقتراع التابعة لدائرة صفاقس1 لاختيار من سيمثلهم في المجلس التشريعي القادم 13,94 بالمائة، وذلك الى حدود الساعة منتصف النهار من اليوم الاحد، وفق ما افاد به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس1 محمد الحمامي (وات).واضاف الحمامي ان أعلى نسبة اقبال قد تم تسجيلها في معتمدية ساقية الزيت حيث بلغت في حدود الساعة منتصف النهار 15,41 بالمائة وذلك مقابل ادنى نسبة تم تسجيلها في معتمدية جبنيانة حيث بلغت 11,88 بالمائة.وتشمل دائرة صفاقس1 الانتخابية 282856 مسجلا بالسجل الانتخابي موزعين على 208 مراكز اقتراع و570 مكتب اقتراع بمختلف المعتمديات للادلاء باصواتهم واختيار من سيمثلهم في مجلس نواب الشعب القادم.ويبلغ عدد القائمات المترشحة لمجلس نواب الشعب المرتقب عن دائرة صفاقس1، 52 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة، وذلك من اجل التنافس على 7 مقاعد داخل البرلمان.يشار الى ان دائرة صفاقس1 تضم 8 معتمديات وهي ساقية الزيت وساقية الدائر والحنشة وجبنيانة والعامرة وبئر علي بن خليفة ومنزل شاكر وقرقنة.بلغت نسبة الاقتراع بالدائرة الانتخابية القيروان الى حدود الساعة العاشرة 66ر5 بالمائة وبلغ عدد الناخبين 18697 ناخبا من مجموع 331016 مسجلا لدى الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات.وافاد القاضي العدلي وعضو الهيئة الفرعية محمد الناصر البرقاوي ان الفئات العمرية التي قامت بالتصويت الى حد الان هي من الكهول وكبار السن (تفوق اعمارهم 45 سنة) وذلك بنسبة 70 بالمائةمن مجموع المصوتين، واعتبر ان نسبة الاقبال تعد الى حد الان "متوسطة" وهي افضل من النسبة المسجلة في الانتخابات الرئاسية التي لم تتجاوز الى حدود العاشرة صباحا نسبة 2 بالمائة.واضاف انه تم تسجيل عدد من المخالفات التي تم تحرير محاضر فيها وهي تتعلق بالخصوص بمحاولات للتاثير على الناخبين في محيط بعض مراكز الاقتراع بالاضافة الى القيام بتصوير ورقة الاقتراع داخل الخلوة باستعمال الهاتف الجوال.يشار الى ان 10 مكاتب لم تسجل الى حدود الساعة العاشرة صباحا اية عملية تصويت، ويعود ذلك، بحسب محمد الناصر البرقاوي الى انتشار خبر بخصوص وجود عملية ارهابية في مركز الاقتراع عين زانة بحفوز بعد سماع دوي رصاص، في حين ان العملية تعد منعزلة حيث حاول جندي تنظيف سلاحه وانجر عنه اطلاق رصاصة على وجه الخطا قبل انطلاق العملية الانتخابية، ولم تسجل جراءها اية اصابة.بلغت النسبة الجملية للاقتراع بمختلف المراكز بدائرة قبلي 4 فاصل 78 بالمائة من اجمالي عدد الناخبين الى حدود الساعة العاشرة صباحا، وفق ما ذكره المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات عبد الجبار جديد ل(وات) مشيرا الى قيام 4986 ناخبا وناخبة بعملية التصويت من اجمالي 104182 مسجلين بهذه الدائرة.واوضح المصدر ذاته ان الاختلاف المسجل بين عدد الناخبين في الانتخابات الرئاسية والبالغ 104271 والانتخابات التشريعية والبالغ 104182 مرده كون باب تحيين التسجيل الذي تم فتحه للناخبين من 10 افريل الى 15 جوان من سنة 2019 يمكن المسجلين الجدد من الانتخاب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية اما المسجلين بعد هذا التاريخ عند تمديد فترة التحيين فانه يحق لهم الانتخاب فقط في الانتخابات الرئاسية وهو ما يجعل من 89 ناخبا وناخبة تم تحيين تسجيلهم بدائرة قبلي حينها غير مخولين للادلاء باصواتهم في انتخابات اليوم كما اشار جديد الى انه قد تم تسجيل بعض المخالفات خلال هذا اليوم من قبل الاعوان الذين وضعتهم الهيئة الفرعية ومن قبل رؤساء مراكز الاقتراع الذين يتمتعون بالضابطة العدلية وسيتم النظر في هذه المخالفات من قبل مجلس الهيئة وتكييفها سواء بالحفظ او الاحالة لوكالة الجمهورية .بلغت نسبة المشاركة العامة في مختلف مراكز الاقتراع بالدائرة الانتخابية بولاية بن عروس الى حدود الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاحد 7 فاصل2 بالمائة وذلك حسب ما صرح به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة الكيلاني هلال لمندوب (وات) بالجهة.ولفت الكيلاني هلال الى أن هذه النسبة تم إحصاؤها من اجمالي عدد الناخبين بعد استيفاء عملية الاحصاء وتعداد نسب المشاركة في كامل مكاتب الاقتراع البالغ عددها 583 مكتبا موزعا على 153 مركز اقتراع الى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا.يذكر أن عدد المقترعين المدرجين بالسجل الانتخابي للادلاء باصواتهم في الدائرة الانتخابية بولاية بن عروس يقدر ب 361 الف ناخب .وبحسب ما عاينه مندوب (وات) فقد تواصل ضعف الاقبال على مختلف مراكز ومكاتب الاقتراع على كامل الفترة الصباحية.بلغت نسبة إقبال الناخبين على مختلف مراكز الاقتراع التابعة لدائرة تونس 1 لاختيار من سيمثلهم في البرلمان القادم 13 بالمائة، وذلك إلى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا من اليوم الأحد، وفق ما أفاد به منسق الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 1 جمال الجربوعي ووصف المتحدث في تصريح ل(وات) اليوم الأحد، نسبة الإقبال بكونها دون المأمول وضعيفة ، معربا عن أمله في أن ترتفع وتيرة الإقبال خاصة لدى شريحة الشباب في الساعات القادمة، ولاحظ أن جل الناخبين الذين توافدوا على 107 مراكز اقتراع هم من فئة الكهول.ومن جهة أخرى ابرز انه لم يقع تسجيل مخالفات كبيرة وهامة باستثناء بعض محاولات التأثير على الناخبين في محيط مراكز الاقتراع، مشددا على ان كل مراكز ومكاتب الاقتراع فتحت في الآجال المضبوطة وتوفرت المواد الانتخابية.بلغت نسبة إقبال الناخبين على كافة مراكز الإقتراع بالدائرة الإنتخابية القصرين في الإنتخابات التشريعية لسنة 2019 إلى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا 10 فاصل 7 بالمائة وفق ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للإنتخابات عادل قسومي مراسلة (وات) بالجهة.ووصف قسومي نسبة الإقبال المذكورة بالضعيفة مقارنة بالنسبة المسجلة في الدور الاول للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بالجهة والتي تجاوزت ال14 بالمائة في نفس التوقيت مضيفا في سياق متصل أن العملية الانتخابية لهذا الإستحقاق الإنتخابي متواصلة بشكل طبيعي بمواكبة مراقبيين وملاحظيين تابعين للهيئة ولعدد من القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية بالجهة وآخرين دوليين ومحليين.يذكر أن عدد الناخبين المسجلين بالجهة 289 ألف و376 ناخبا وناخبة مسجلين في السجلات الإنتخابية موزعين على 302 مركز تصويت و628 مكتب إقتراع وقد تم تسخير 2669 عونا لهذا الإستحقاق الإنتخابي منهم 101 من الاعوان المكلفين بتأمين عملية تجميع الصناديق.بلغت نسبة التصويت بمراكز الاقتراع بالدائرة الانتخابية بمنوبة الى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا 9ر7 بالمائة حسب ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات حسني السحباني صحفية (وات).وأشار حسني السحباني الى أن نسق الاقبال على مراكز الاقتراع كان محتشما وذلك بنسب متفاوتة بين مختلف معتمديات الولاية مع عدم تسجيل أية اشكاليات تذكر في المراكز وخاصة في ظل مجهودات أعوان المراكز والمكاتب الكبيرة.ومن جهته أفاد عضو الهيئة الفرعية للانتخابات احمد دويك في تصريح ل(وات) أن أعوان الهيئة الفرعية حرروا الى غاية منتصف نهاراليوم مخالفتين حزبيتين في حق قائمتين حزبيتن من أجل كتابة حائطية للاشهار بمركز الاقتراع "حي الأمل" بالدندان ومن أجل تواصل تعليق لافتات دعائية بالطريق.وأضاف دويك أن الهيئة سجلت أمس 8 مخالفات انتخابية من أجل خرق الصمت الانتخابي ويواصل أعوان رقابة عملية الاقتراع مجهودات المراقبة بجميع مناطق الدائرة الانتخابية.هذا وقد أذنت النيابة العمومية بمنوبة اليوم بالاحتفاظ بثلاثة أنفار من أجل تعطيل سير الانتخابات بمحيط مركز الاقتراع بابتدائية حي حسان بالدندان وذلك بعد تعمدهم منع حافلة ادارية لنقل وحدات قوات الأمن الداخلي الى مراكز الاقتراع حسب ما فاد به مصدر امني صحفية (وات) بمنوبة.بلغت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية أريانة 13 بالمائة وذلك الى حدود الساعة الحادية عشر صباحا، وفق ما أفاد به اليوم الأحد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة رضا القيزاني مراسلة /وات/ بالجهة.وأضاف القيزاني أن "مراكز الاقتراع بأريانة المدينة سجلت نسبة إقبال ب 15 بالمائة من قبل الناخبين في حين بلغت نسبة الإقبال بسكرة 12 بالمائة ورواد 12 بالمائة وبلغت 11 بالمائة بكل من المنيهلة والتضامن وقلعة الأندلس و13 بالمائة بسيدي ثابت.بلغت نسبة إقبال الناخبين على الاقتراع في الدائرة الانتخابية نابل 1 إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، 5 بالمائة، وفق ما صرح به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 العروسي بن عبد الله ل(وات)، معربا عن أمله في أن تشهد هذه النسبة تطورا في الساعات القليلة القادمة.وقال إن عملية الاقتراع انطلقت بصفة عادية وسلسة منذ الساعة الثامنة صباحا بكافة مراكز الاقتراع رغم تسجيل انقطاع التيار الكهربائي بمركز الاقتراع ببرج الصالحي بمعتمدية الهوارية، مؤكدا أن التنسيق جار مع السلط المعنية لحل هذا الإشكال.بلغت النسبة العامة للاقتراع في الانتخابات التشريعية بدائرة قابس الى حدود الساعة العاشرة صباحا 6.1 بالمائة وفق ما افاد به مصدر مسؤول من قاعة العمليات بالهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقابس مراسل (وات) بالجهة الذي افاد ان 14410 ناخبا وناخبة قاموا بالإدلاء بأصواتهم منذ انطلاق الاقتراع بمختلف مراكز الاقتراع بالجهة.وكانت مختلف مراكز الاقتراع بقابس قد سجلت منذ فتح أبوابها أمام الناخبين في الساعة الثامنة صباحا اقبالا ضعيفا للمواطنين وذلك على خلاف ما تمت ملاحظته في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.وتتنافس في الانتخابات التشريعية بدائرة قابس 32 قائمة انتخابية تتوزع الى 18 قائمة حزبية و8 قائمات مستقلة و6 قائمات ائتلافية فيما يبلغ العدد الجملي للناخبين بهذه الدائرة حوالي 228 الف ناخب وناخبة يتوزعون على 466 مكتب اقتراع ب 165 مركز انتخاب.تتواصل بمختلف مراكز الاقتراع التابعة للدائرة الانتخابية بقفصة منذ الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد عمليّة التصويت لانتخاب ممثلي الجهة في البرلمان القادم، لتبلغ نسبة الإقبال على عملية التصويت إلى حدود الساعة الحادية عشرة، 6 بالمائة .وقال رئيس الهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات بقفصة محمد الشريف في تصريح لـ / وات/ أن عدد النّاخبين الذين أدلوا بأصواتهم للانتخابات التشريعية منذ بدء عملية الاقتراع في حدود الساعة الثامنة وإلى غاية الساعة الحادية عشرة بلغ 13 ألف و 440 ناخبا وناخبة أي بنسبة إقبال على مكاتب الاقتراع تساوي 6 بالمائة.ووصف محمد الشريف إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع إلى حد الان بالضعيف متوقّعا أن يرتفع نسقه في السّاعات القادمة لافتا إلى أن الناخبين الذين تفوق أعمارهم 45 سنة هم أكثر الشرائح العمرية التي أقبلت إلى حد الآن على مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.وتتنافس بالدائرة الانتخابية بقفصة سبعون قائمة من أجل نيل ثقة الناخبين اليوم الأحد والفوز بأحد مقاعد هذه الدائرة بمجلس نواب الشعب والبالغ عددها سبع مقاعد.ويبلغ عدد الناخبين المرسّمين بهذه الدائرة 222 ألف و57 ناخب وناخبة موزّعين على 186 مركز إقتراع تضمّ كلّها 469 مكتب تصويت.بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بدائرة صفاقس1 التي انطلقت في حدود الساعة الثامنة صباحا بمختلف مراكز الاقتراع التابعة لها، 3,96 بالمائة، وذلك الى حدود الساعة التاسعة صباحا من نهار اليوم الاحد، وفق ما افاد به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس1 محمد الحمامي (وات).وتشمل دائرة صفاقس1 الانتخابية 282856 مسجلا بالسجل الانتخابي موزعين على 208 مراكز اقتراع و570 مكتب اقتراع بمختلف المعتمديات للادلاء باصواتهم واختيار من سيمثلهم في مجلس نواب الشعب القادم.ويبلغ عدد عدد القائمات المترشحة لمجلس نواب الشعب المرتقب عن دائرة صفاقس1، 52 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة وذلك من اجل التنافس على 7 مقاعد داخل البرلمان.يشار الى ان دائرة صفاقس1 تضم 8 معتمديات وهي ساقية الزيت وساقية الدائر والحنشة وجبنيانة والعامرة وبئر علي بن خليفة ومنزل شاكر وقرقنة.بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بجندوبة 5ر7 بالمائة إلى حدود الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد، حيث بلغ عدد المقترعين 20619 شخصا من مجموع 273000 ناخب مسجلين لسنة 2019، وفق ما افاد به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات الياس سلامي (وات).وحسب ما أفاد به عدد من المراقبين فإن مركز "الجليل" التابع لمعتمدية غار الدماء ومركز "بن بشير" ومركز "العزيمة" سجلوا قبولا فاق العدد الذي تم تسجيله في الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها في دورها الأول، فيما ظلت بقية المراكز تتسم بقبول "ضعيف".بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد الى حدود الساعة العاشرة، 3 فاصل 5 بالمائة، وذلك حسب ما ذكره رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بوجمعة مشي في تصريح ل(وات).وقد انطلقت الانتخابات في 322 مراكز الاقتراع (تضم 657 مكتب اقتراع) من المنتظر ان يستقبلوا حوالي 300240 ناخبا قاموا بالتسجيل للمشاركة في هذه المحطة الانتخابية، وذلك بعد ان فتح 28 مركز اقتراع في الساعة العاشرة صباحا (ستغلق عند الساعة الرابعة بعد الزوال)، وهي المراكز التى تم افرادها بتوقيت استثنائي لأسباب لوجستية وطبيعية وبشرية تتعلق اساسا ببطء الوصول اليها وعدم استقرار اغلب سكانها بها وتعرض المسالك الريفية المؤدية اليها الى اضرار.وقد ترشحت للانتخابات التشريعية بدائرة سيدي بوزيد 73 قائمة انتخابية منها 10 قائمات ائتلافية و41 مستقلة و22 حزبية تتنافس على 8 مقاعد بمجلس نواب الشعب.بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية نابل 2 الى حدود العاشرة من صباح اليوم الأحد 7 فاصل 37 بالمائة (اكثر من 15 ألف مقترع) وفق ما أفاد به منسق الهيئة الفرعية وليد الستي صحفي (وات).وعاين صحفي (وات) خلال جولة صباحية بعدد من مراكز الاقتراع بالحمامات وقرنبالية وبوعرقوب من بين 115 مركزا تعدها الدائرة اقبالا ضعيفا مقارنة بالانتخابات الرئاسية حيث غابت طوابير الانتظار و لم تشهد مراكز الاقتراع ازدحاما ولم يسجل كبار السن الذين كانوا الأكثر اقبالا في صباح يوم التصويت حضورهم المعتاد.وتجدر الاشارة الى أن دائرة نابل 2 تعد قرابة 211 ألف مسجل ترشحت فيها 41 قائمة موزعة على 18 قائمة حزبية و 13 قائمة ائتلافية و10 قائمات مستقلة من أجل الفوز ب6 مقاعد بمجلس نواب الشعب.بلغت نسبة الإقبال العامة على مراكز الاقتراع بالدائرة الانتخابية صفاقس 2 بالانتخابات التشريعية لسنة 2019 التي انطلقت صباح اليوم الأحد 7،9 بالمائة وذلك إلى حدود الساعة العاشرة وفق ما أفاد به (وات) رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات صفاقس 2 أنيس الطريقي.وتعد هذه النسبة مرتفعة نسبيا مقارنة بنسبة الإقبال المسجلة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ليوم 15 سبتمبر الفارط والتي كانت نسبة المشاركة فيها في مستوى 4 بالمائة إلى حدود العاشرة صباحا.وكانت عملية الاقتراع انطلقت على الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد في ظروف عادية وبتنظيم محكم من أعوان الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات في هذه الدائرة التي تتنافس فيها 45 قائمة على 9 مقاعد بمجلس نواب الشعب.وعاين صحفي (وات) إقبالا محتشما مع فتح أحد المراكز وهو مركز مدرسة الفلاح بمركز دمق من صفاقس الغربية الذي يعد 4397 ناخبا بما فيها المكتب عدد 1 الذي يرسّم به الكهول وكبار السن وهي فئة اعتادت الإقبال على الانتخاب مع فتح مراكز الاقتراع.وتتوزع القائمات المتنافسة في هذه الدائرة الانتخابية التي تضم ثماني معتمديات إلى 20 قائمة حزبية و14 قائمة مستقلة و11 قائمة ائتلافية ويبلغ عدد الناخبين فيها 328488 ناخبا يتوزعون بحسب المعتمديات إلى74245 ناخبا في صفاقس المدينة و70109 ناخبا في صفاقس الجنوبية و69311 ناخبا في صفاقس الغربية و32326 ناخبا في طينة و26405 ناخبا في عقارب و23873 ناخبا في الصخيرة و22125 ناخبا في المحرس و10094 ناخبا في الغريبة.بلغت نسبة الإقبال على الاقتراع بالدائرة الانتخابية المهدية، إلى غاية الساعة 11 من صباح اليوم الاحد، ما يقارب 7 بالمائة، أي ما يناهز 17 ألفا و500 مقترع، وفقا لما ذكره رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات قيس القحاز ل(وات).وأوضح القحاز، أن عملية فتح مراكز ومكاتب الاقتراع "لم تشهد أي تأخير أو إخلال يذكر"، واعتبر نسق المشاركة في الانتخابات التشرعية "مقبول بالنسبة للفترة الصباحية".وعاين صحفي (وات) عملية الاقبال على مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية بشير صفر، والذي يعد من أكبر المراكز من حيث عدد المسجلين الذي فاق 4400 ناخب، ولم تتجاوز نسبة المشاركة في هذا المركز 6ر0 بالمائة إلى حدود الساعة 9 صباحا.يشار إلى أن عدد الناخبين المسجلين بولاية المهدية يناهز 247 ألفا و464 ناخبا موزعين على 195 مركزا و508 مكاتب اقتراع بمختلف مناطق الدائرة الانتخابية.وتتنافس 48 قائمة انتخاية، منها 23 حزبية و15 مستقلة و10 ائتلافية، للفوز ب8 مقاعد بالبرلمان مخصصة للدائرة الانتخابية بالمهدية التي تضم 3750 ملاحظا وفرتهم الهيئة الفرعية لمراقبة سير العملية الانتخابية.يتبع يتبع